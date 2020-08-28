Вора в законе Цезаря отдали под суд за похищение людей

28.08.2020, 14:48, Новости дня

В суд отправили уголовное дело в отношении криминального авторитета Виктора Жаринова (Цезаря), расследование по делу завершено, информирует Следственный комитет.

Жаринова задержали в декабре 2019 года при участии сотрудников ФСБ, сообщается на сайте ведомства. Следствие установило, что с мая 2013 года он занимал высшее положение в преступном сообществе – статус вора в законе.

«С этого времени обвиняемый стал контролировать криминальные финансовые потоки в Нижегородской области. В 2019 году после неудавшейся попытки легализации добытых преступным путем денежных средств он организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар», – говорится в сообщении.

Также по делу к уголовной ответственности привлечены Артур Арутюнян и житель Чебоксар Сергей Голубев. Они, по мнению следователей, принимали активное участие в организации и похищении граждан.

Всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия, Жаринов похищал людей с целью «принуждения потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды».