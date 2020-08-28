Мнение: Почему последние годы хамло чувствует за собой силу и вседозволенность

28.08.2020, 14:25, Разное

Собственно к написанию поста меня подтолкнуло вот это видео.

В Сочи “мужчина” не отреагировал на приказ полицейских остановиться и попытался скрыться. Уехать не получилось — машина ДПС врезалась в его «Мерседес». После такого нарушитель выдал неадекватный монолог. Запугивания и понты не помогли: мужчину задержали и составили на него несколько протоколов.

И тут встает вопрос- этот “мужчина” отделается лишь штрафами? Может и их отменят? Ведь абсолютно явно человек понтился не на пустом месте.

В последние годы…. даже десятилетия, мы привыкли к тому, что некоторым вс сходит с рук, вё можно. Есть те, кого наказывают за выход на мирную демонстрацию, а есть те, кому и оскорбление сотрудника при исполнении сойдет.

Именно по этому мы уже не удивляемся цирку с делом Ефремова.

Мы вообще перестали удивляться, чуть чуть поворчим, и забудем.

А ведь это беда общества, друзья. Согласны?