Мнение: Почему последние годы хамло чувствует за собой силу и вседозволенность
28.08.2020, 14:25, Разное
Собственно к написанию поста меня подтолкнуло вот это видео.
В Сочи “мужчина” не отреагировал на приказ полицейских остановиться и попытался скрыться. Уехать не получилось — машина ДПС врезалась в его «Мерседес». После такого нарушитель выдал неадекватный монолог. Запугивания и понты не помогли: мужчину задержали и составили на него несколько протоколов.
И тут встает вопрос- этот “мужчина” отделается лишь штрафами? Может и их отменят? Ведь абсолютно явно человек понтился не на пустом месте.
В последние годы…. даже десятилетия, мы привыкли к тому, что некоторым вс сходит с рук, вё можно. Есть те, кого наказывают за выход на мирную демонстрацию, а есть те, кому и оскорбление сотрудника при исполнении сойдет.
Именно по этому мы уже не удивляемся цирку с делом Ефремова.
Мы вообще перестали удивляться, чуть чуть поворчим, и забудем.
А ведь это беда общества, друзья. Согласны?
Источник: Достало
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