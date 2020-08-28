Цена загара — жизнь. Неужели солярий так вреден, как об этом говорят врачи?

28.08.2020, 14:25, Разное



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Существует мнение, что загар в солярии значительно повышает риск развития меланомы. Так ли это?

Да, регулярное посещение солярия белокожими молодыми людьми в возрасте до 35 лет на 75% увеличивает риск появления меланомы, это данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Посещение солярия в молодом возрасте может отозваться раком кожи спустя десятки лет. В нашей стране, я думаю, ситуация подобная. Кроме того, в Европе подсчитали, что посетитель солярия в возрасте от 20 до 35 лет, который загорает по 12 минут один раз в восемь дней, имеет на 90% больше шансов заболеть плоскоклеточным раком кожи до 50 лет. Это второй по частоте из раков кожи, тоже очень опасный.

Солярий особенно опасен для молодых людей, потому что они в погоне за стандартами красоты они быстро теряют чувство меры. Даже есть состояние, которое называется танорексия (от английского tan — «загар») — психологическая зависимость человека от загара. Чаще всего танорексией страдают подростки в возрасте от 12 до 16 лет, особенно девочки, в странах, где мало солнца. Считается, что, если человек два раза в неделю посещает солярий по 10 минут и не может от этого отказаться – это уже танорексия. Недаром во многих странах посещать солярий детям до 18 лет строго запрещено.

До сих пор существует миф (если это миф), что ультрафиолетовое излучение в солярии может привести к раку груди, поэтому в дополнение к средствам от загара прилагаются так называемые стикини – наклейки на соски, которые якобы защищают от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Есть ли какие-то данные о взаимосвязи загара в солярии и раком груди?

Это не миф. Регулярное посещение солярия – это доказанный фактор развития не только рака кожи (в частности кожи молочной железы и соска), но и рака молочной железы. Ведь избыточная инсоляция приводит к нарушению гормонального баланса, что способствует изменению тканей в молочной железе.

Есть данные исследований в Европе о том, что у женщин, регулярно посещающих солярий, риск развития рака молочных желез после 40 лет в два раза выше. Никакие наклейки на соски не могут давать полноценную защиту ни в солярии, ни на пляже. Солярий посещать я вообще никому не рекомендую, а на пляже обязателен купальник, полностью закрывающий молочную железу. На открытые участки кожи должен быть нанесен аптечный фотозащитный крем с комбинированными фильтрами от ультрафиолетовых лучей типа А, В и от инфракрасного излучения. Это основные лучи, которые повреждают кожу и провоцируют возникновение рака.

Очевидная польза от загара в солярии все-таки есть, особенно зимой, как минимум он хорошо выравнивает кожу. Есть ли какие-то «терапевтические дозы» для солярийного загара, или лучше вообще от него отказаться раз и навсегда?

Вот это уже точно миф, который внедряют маркетологи индустрии красоты. Никакой пользы от солярия нет. И даже если человек проживает в регионе, в котором недостаточно ультрафиолета, нехватку витамина D можно восполнить с помощью пищевых добавок и продуктов богатых этим витамином. А если речь идет о применении специального медицинского солярия, то есть фототерапии, то она используется при комплексном лечении кожных заболеваний, например, псориаза или атопического дерматита. Но это происходит в медицинском учреждении под контролем врача-физиотерапевта. И называется это не солярий, а фототерапия или физиотерапия. Во всех других случаях посещение солярия несет в себе огромные риски для здоровья и наносит больше вреда, чем приносит какую-то мифическую пользу. Солярий – это очевидное зло.