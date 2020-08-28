Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко
28.08.2020, 14:23, Разное
По словам знаменитости, ее коллеги мужского пола, носили
более комфортные костюмы. Например, во время съемок в жаркую погоду артисты,
играющие членов “Ночного дозора”, носили с собой специальные приспособления для
охлаждения.
“К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором,
который закачивал холодную воду в небольшие трубы”, – сообщила Эмилия.
Кларк добавила, что актрисам такие устройства не
давали. Единственное, что разрешали сделать Эмилии, – чуть-чуть приподнять
локоны парика. Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, артистка прикладывала
пакеты наполненные льдом к голове.
Отметим, что Кларк не единственная звезда “Игры престолов”,
которая жаловалась на условия работы в теленовелле. Ранее исполнительница
роли Миссандеи, Натали Эммануэль, рассказала, что один из актеров публично позволил себе пошлый комментарий на ее счет. За нее вступилась
только Эмилия Кларк. В тот момент актрисы были единственными девушками на
площадке, поэтому старались поддерживать друг друга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, сериал “Игра престолов” завершился в мае 2019
года. Свет увидело восемь сезонов картины. Последнюю часть фанаты теленовеллы
считают неудачной. Поклонники подписывают петиции о ее пересъемке.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет