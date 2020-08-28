 

Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

28.08.2020, 14:23, Разное

По словам знаменитости, ее коллеги мужского пола, носили
более комфортные костюмы. Например, во время съемок в жаркую погоду артисты,
играющие членов “Ночного дозора”, носили с собой специальные приспособления для
охлаждения.

“К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором,
который закачивал холодную воду в небольшие трубы”, – сообщила Эмилия.

Кларк добавила, что актрисам такие устройства не
давали. Единственное, что разрешали сделать Эмилии, – чуть-чуть приподнять
локоны парика. Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, артистка прикладывала
пакеты наполненные льдом к голове.

Отметим, что Кларк не единственная звезда “Игры престолов”,
которая жаловалась на условия работы в теленовелле. Ранее исполнительница
роли Миссандеи, Натали Эммануэль, рассказала, что один из актеров публично позволил себе пошлый комментарий на ее счет. За нее вступилась
только Эмилия Кларк. В тот момент актрисы были единственными девушками на
площадке, поэтому старались поддерживать друг друга.

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Публикация от @emilia_clarke 11 Май 2020 в 5:56 PDT

Напомним, сериал “Игра престолов” завершился в мае 2019
года. Свет увидело восемь сезонов картины. Последнюю часть фанаты теленовеллы
считают неудачной. Поклонники подписывают петиции о ее пересъемке.



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