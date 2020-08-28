 

Звезда “Дома-2” Черно намекнула на уход из шоу

28.08.2020, 14:23, Разное

В личном блоге девушка выложила фотографию мужа с ребенком. Под снимком она написала, что рано или поздно все проходит, правда, никогда не ясно – конец ли это или начало чего-то нового. Саша Черно заявила, что семья приняла важное для себя решение, однако предпочла пока его не озвучивать.

Поклонники шоу “Дом-2” тут же подумали, что звезды хотят покинуть проект. Подписчики в комментариях отметили, что такой поворот сюжета их расстроит, потому что без эксцентричных Саши Черно и Иосифа Оганесяна будет безумно скучно.

Пару считают одной из самых скандальных на телестройке. Их отношения завязались в 2017 году, и за это время ребята умудрились несколько раз разойтись, подраться и обвинить друг друга. Также Саша Черно неоднократно заявляла, что не готова родить ребенка от мужа, потому что не доверяет ему.

Ревность была основным поводом для скандалов в паре, однако все изменилось, когда осенью прошлого года звезда “Дома-2” забеременела. Иосиф Оганесян был вне себя от радости и старался делать все для комфорта подруги.

После рождения сына участник телестройки опубликовал странный пост, в котором заявил, что не достоин своей жены. Как отметил молодой человек, супруга сделала ему слишком дорогой подарок – сына.



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