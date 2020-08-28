Учёные рассказали, как снизить риск развития сахарного диабета

28.08.2020, 14:17, Разное

Учёные из Университета науки и технологии Хуачжун в Китае рассказали, как можно снизить риск развития сахарного диабета на 75%. Информацией об этом поделился журнал Diabetologia.

Диабет второго типа – опасное заболевание, от которого страдает более 400 миллионов человек по всему миру. Специалисты из Китая провели исследование, которое показало, что болезнь можно предотвратить в большинстве случаев. Для этого просто необходимо придерживаться здорового образа жизни. Таким образом, меньше всего страдают от диабета второго типа люди, в жизни которых присутствуют систематические физические упражнения, полноценное питание, и в то же время отсутствует избыточная масса тела и вредные привычки, в числе которых курение и употребление спиртных напитков.

Американский эндокринолог Мэри Вуйиуклис Келлис из клиники Кливленда рекомендует добавить в свой рацион продукты из цельного зерна и клетчатку. Стоит также сократить количество потребления сахара. Вместе с тем, специалисты из Германии призывают в дневное время пить кофе, так как этот напиток способен снизить вероятность развития сахарного диабета на 25%.