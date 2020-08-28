 

Доктор Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России

28.08.2020, 14:17, Разное

Доктор Александр Мясников назвал реальное количество людей, которые в РФ заболели коронавирусом. По его словам, эта цифра достигает 20 миллионов человек.
Данные, которые публикуются каждый день в официальной статистике, отражают только маленькую часть общей картины. Такого мнения придерживается Александр Мясников, который напомнил, что у четверти обследованных россиян обнаружен иммунитет к коронавирусу.

Официальные данные о заболеваемости COVID-19 зависят от общего количества тестов, проведенных лабораториями. В то же время есть огромное количество россиян, которые переносят инфекцию без всяческих симптомов, соответственно, они не обращаются к медикам.

Иммунитетом к коронавирусу является высокий титр антител IgG. Они остаются в организме человека, который перенес инфекционное заболевание.

В России, по данным оперативного штаба, с момента начала пандемии коронавирус был диагностирован у 980,405 тысячи пациентов. На сегодняшний день уже вылечились 798,466 тысячи человек, 16,914 тысячи – скончались.



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