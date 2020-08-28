Специалисты рассказали, как понять, что пора отказаться от кофе

28.08.2020, 14:17, Разное

Кофе известно своими полезными свойствами, но употреблять его нужно осторожно. Специалисты рассказали, по каким признакам можно понять, что пора отказаться от данного напитка.

Некоторые соединения кофе способны стимулировать выработку желудочного сока, что приводит к повышению в нём уровня кислотности. Так, у человека, который часто пьёт этот ароматный напиток, начинаются боли в животе, напоминающие судороги, жжение, рези, как во время отравления. При наличии данных симптомов лучше прекратить его употребление.

Наиболее распространённой причиной учащённого сердцебиения является переизбыток в организме алкоголя или кофеина. Не стоит отставлять этот признак без внимания, ведь он может предвещать серьёзные проблемы с сердцем.

Натуральный кофе имеет слабительный эффект. Поэтому злоупотребление данным напитком способно привести к диарее. Если у пациента наблюдается нарушение стула без видимых на то причин, лучше всего свести к минимуму употребление любимого ароматного напитка.

Стимуляция нервной системы – позитивный, на первый взгляд, эффект, которым обладает кофеин. Однако он может обернуться для человека опасными последствиями, к примеру, тремором рук. Чтобы убрать этот неприятный симптом, лучше сократить количество выпиваемого за день напитка.

Умеренное потребление кофе способно уменьшить головную боль и даже предупредить приступ мигрени. Тем не менее, если человек выпивает более пяти чашек в день, он может получить беспричинную усталость и головную боль.