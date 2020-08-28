Украина объявила о приостановке контактов с Беларусью

28.08.2020, 14:00, Разное

Украина приостановила все контакты с Беларусью на неопределенный срок. Об этом пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» (цитата по РБК).

По его словам, Киев возобновит контакты с Минском, когда исчезнут репутационные, политические или моральные риски.

Последний раз Владимир Зеленский и Александр Лукашенко общались перед выборами в Беларуси и обсуждали выдачу Украине часть задержанных в Минске наемников из «ЧВК Вагнера», так как они могли принимать участие в военном конфликте на Донбассе. Лукашенко заверил, что будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Вскоре задержанные вернулись в Россию

Комментируя ситуацию в Беларуси после голосования, Зеленский заявлял о необходимости новых выборов. В ответ МИД Беларуси попросил не давать «заезженных» советов, а оказать «поддержку или хотя бы понимание» в непростой период. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил защиту на Украине белорусам, которых преследуют на родине.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для помощи Лукашенко. Российский лидер также сказал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».

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Протесты в стране начались 9 августа, после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли.