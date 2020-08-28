Доказана возможность полной защиты от коронавируса

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28.08.2020, 13:53, Разное

Ученые доказали, что существует возможность полноценной защиты от заражения коронавирусом. Все дело в присутствии так называемых нейтрализующих антител, которые способны уберечь организм человека от повторного инфицирования.
Ученые доказали, что существует возможность полноценной защиты от заражения коронавирусом. Все дело в присутствии так называемых нейтрализующих антител, которые способны уберечь организм человека от повторного инфицирования.

Научные сотрудники обнаружили антитела у трех человек, пребывающих на борту судна, которое в мае нынешнего года вышло из порта города Сиэтл. Всего коронавирусная инфекция была зафиксирована у 104 из 122 человек. Однако оставались не зараженными те, кто имел нейтрализующие антитела. Этот факт свидетельствует о том, что можно создать действенную вакцину против COVID-19.

В то же время полноценная защита от коронавируса не обеспечивается из-за перекрестного иммунного ответа. Он возникает у человека, который ранее перенес иные инфекции. Нейтрализующие антитела представляют собой белковые молекулы, которые способны защитить здоровые клетки от носителя антигена. В качестве него могут выступать различные бактерии и вирусы.

В целом с конца прошлого года в мире, по данным ВОЗ, коронавирус подхватили 24,3 миллиона человек. На сегодняшний день выздоровели 15,9 миллиона человек, 828 тысяч пациентов скончались. Первая в мире вакцина против COVID-19 разработана и зарегистрирована в РФ. Граждан на добровольной основе начнут прививать уже этой осенью.



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