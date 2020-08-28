Звезда сериала «Ранетки» разводится с пятым супругом

28.08.2020, 13:53, Разное

Пятым супругом Ольги Спиркиной стал племянник Никиты Михалкова – Дмитрий Кончаловский. Однако совсем недавно он рассказал общественности о том, что разводится со звездой сериала «Ранетки».

Дмитрий Кончаловский и Ольга Спиркина старалась не разглашать подробности своей семейной жизни. По этой причине новость о проблемах, тем более о предстоящем расторжении брака знаменитой пары, застала всех врасплох. По словам журналиста, он сделал всё возможное для сохранения отношений, однако этого не захотела сама артистка.

«Ну что, друзья, мне очень тяжело… Но я не могу больше прятать этот факт в рукаве, мы разводимся… Видит Бог я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз, но Оля не пожелала. Жаль…» – поделился Дмитрий Кончаловский, а также отметил, что этот период стал для него очень непростым.

Ольга Спиркина пока не даёт никаких комментариев по этому поводу. Однако несколько дней назад на своей странице в Instagram она разместила пост, в котором порассуждала на тему отношений мужчины и женщины. Кроме того, артистка спросила у своих подписчиков о том, смогли ли бы они связать свою жизнь с неудачником.