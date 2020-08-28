Премьер-министр Японии подал в отставку по состоянию здоровья

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28.08.2020, 13:50, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку, сославшись на состояние здоровья.

«Хотя до конца срока моих полномочий остается еще год и есть проблемы, которые необходимо решить, я решил покинуть пост премьер-министра», – сказал Абэ на пресс-конференции в Токио в пятницу.

Абэ страдает колитом – неизлечимым воспалительным заболеванием кишечника.

«Мне нужно бороться с болезнью и лечиться», – сказал он.

Абэ занимал свой пост дольше, чем любой другой премьер-министр в истории Японии.



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