 

Сенатор Рэнд Пол заявил, что на него напали протестующие в Вашингтоне

28.08.2020, 13:50, Новости дня

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что в ночь на пятницу на него «напала разъяренная толпа», когда он шел с женой из Белого дома после заключительного выступления президента Дональда Трампа на Национальном съезде Республиканской партии.

«На меня только что напала разъяренная толпа численностью более 100 человек, в квартале от Белого дома», – написал Пол в «Твиттере», поблагодарив столичную полицию за спасение от «обезумевшей толпы».

В соцсетях опубликован снятый прохожим видеоролик, в котором полиция сопровождает Пола и его супругу Келли через шумную толпу протестующих, крича: «Отойдите назад»



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