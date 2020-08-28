 

Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

28.08.2020, 13:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.

«Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов», – сказал БелТА Лукашенко.

По его словам, в этом нет никакой «конспирологии», поскольку иначе он поступить не мог. 

«Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал», – сообщил президент.

Лукашенко добавил, что в 1995 году за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан, и он с удовольствием использует ее. 

«Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый – ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги», – сказал он.

Ранее член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что вопрос белорусских бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны. 

Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг. 



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