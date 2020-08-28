 

Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

28.08.2020, 13:48, Новости дня

Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» и настаивает на необходимости достроить газопровод, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Наше мнение – «Северный поток – 2» должен быть завершен. Мы против экстерриториальных санкций США. … Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального», – отметила она, передает ТАСС.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

При этом в Германии заявили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ тем временем отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта. 



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