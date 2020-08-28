В Федерации карате РФ оценили присуждение Зеленскому черного пояса

28.08.2020, 13:48, Новости дня

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, сообщил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате РФ Сергей Цой.

На сайте президента Украины сообщили, что Владимиру Зеленскому присудили черный пояс первого дана по карате. Ранее о занятиях данного вида спорта главы страны ничего известно не было.

«Для того, чтобы заслужить черный пояс, человек должен пройти очень долгий путь тренировок. То есть это должна быть соответствующая школа, определенная система в тренировках. Испытуемый обязан пройти некоторые этапы, прежде чем стать «мастером» (обладателем черного пояса)», – говорит Цой.

Для начала спортсмену соответствующей категории, претендующему на первый дан, черный пояс, необходимо продемонстрировать отработанную годами технику, затем выполнить перечень упражнений, после следует умение «ломать предметы» (например, кирпичи, доски), а в конце он должен выиграть бой.

«Но если человек считается в данном спорте почетным, то ему тоже могут присудить черный пояс, такая практика даже в Японии есть. То есть существуют люди, которые поддерживают карате, многое делают, чтобы данный вид боевого искусства развивался, помогают в организации. Но в таком случае пояс присуждается не за спортивную составляющую, а за вклад в данный спорт», – рассказывает Цой.

Эксперт вспоминает заслуги президента Владимира Путина в дзюдо, который в декабре прошлого года отказался от получения красно-белого пояса и шестого дана, поскольку посчитал, что пока не достиг соответствующего уровня. В связи с этим у него остался черный пояс. При этом Цой подчеркнул, что, как известно, глава государства многие годы не только поддерживал данный вид спорта, но и усиленно тренировался.

«Я не знаю, чем руководствовались на Украине. Возможно, Зеленский действительно занимался карате, а может просто усиленно поддерживал. Но если ему вручили черный пояс только из уважения, то это не совсем правильно, конечно. Но я считаю, что человек, который достоин этого дана, должен либо внести большой вклад в развитие этого вида боевого искусства, либо сам соответствовать этой степени мастерства», – считает Цой.

Он также отмечает, что до экзамена на первый дан, черный пояс, допускаются только ученики, у которых на счету не менее тридцати выступлений на официальных соревнованиях по карате высокого ранга.