Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон впервые стал отцом

28.08.2020, 13:45, Разное

Экс-супруг Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, и его нынешняя супруга, нутрициолог и дочь мультимиллионера Трейси Курланд, впервые стали родителями. Об этом счастливый отец написал на своей странице в Instagram, обнародовав имя первенца.

Добро пожаловать в этот мир, Форд Грейс Энгельсон! Оказалось, что 2020 год не так уж плох! Моя жена – героиня, а я самый счастливый парень на планете,

– написал Тревор напротив фото с новорожденным ребенком. Пусть он не сообщил пол малыша, но, судя по всему, это девочка.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд с Форд

С Трейси Курланд Энгельсон встречается с ноября 2017 года. Предложение руки и сердца Тревор сделал Трейси в июне 2018 года, а в октябре они сыграли свадьбу. Торжество прошло в небольшом калифорнийском городке Хидден-Хиллс, а спустя полгода с момента регистрации брака пара устроила пышный и многолюдный праздник в городе Монтесито в пятизвездочном отеле Rosewood Miramar Beach. На свадьбу голливудского продюсера и дочери мультимиллионера Стэнфорда Ли Курланда пришли сотни людей – семья, друзья и близкие молодоженов. Несмотря на то что Тревор и Трейси были женаты уже полгода, церемония обручения прошла по всем правилам: влюбленные обменялись клятвами в верности друг другу и кольцами.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд

Напомним, Тревор Энгельсон и Меган Маркл начали встречаться в 2004 году, но официально зарегистрировали свои отношения только спустя семь лет. Брак, впрочем, оказался недолгим – спустя два года они развелись, указав причиной “непримиримые противоречия”.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон