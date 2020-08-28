 

Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает

28.08.2020, 13:43, Разное

На прошлой неделе представители Европейского союза заявили о намерении ввести санкции в отношении нескольких граждан Белоруссии, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию на акциях протеста.

Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на это известие. “Мы им покажем, что такое санкции”, – сказал белорусский президент на встрече с рабочими молочного комбината в Орше. Политик пригрозил Польше и Латвии ответными мерами.

По его словам, если раньше поляки и литовцы торговали с Россией и Китаем через Белоруссию, то теперь им придется искать новые пути. “Они хотели нас попугать танками. Посмотрим, кто еще кого попугает”, – отметил Лукашенко.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, что в Белоруссии уже третью неделю проходят акции протеста. Жители страны уличили власти в подделке результатов президентского голосования. Многие из них заявили, что победу на выборах одержала оппозиционер Светлана Тихановская.

Действующий лидер сообщил, что голосование было честным и прозрачным, и предупредил всех провокаторов о серьезном наказании. В случае, если в стране начнется разбой, на помощь к Александру Лукашенко придут российские силовики.



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