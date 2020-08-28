 

В Киеве зафиксирован антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

28.08.2020, 13:35, Новости дня

За сутки число инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 251 человека, заявил сегодня в ходе брифинга столичный мэр Виталий Кличко. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За указанный период умерли девять человек, что является новым антирекордом.

Среди вновь выявленных заболевших – 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, пять девочек от трех до 16 лет, 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. В их числе 10 медиков.

За сутки были госпитализировали 47 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах (по 39), в Днепровском (37) и в Святошинском районе (30).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве зафиксировано уже 12 719 случаев COVID-19, из них 187 человек умерли, 4070 выздоровели.

По словам Кличко, увеличивается число людей, которые нуждаются в госпитализации.

В больницах столицы сегодня находятся 486 больных коронавирусной болезнью (в том числе 22 ребенка), 101 из них – в тяжелом состоянии, 195 получают кислородную терапию. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медицинскую помощь больным COVID-19 в столице оказывают 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей. Задействованы более 950 человек среднего медицинского персонала.

По состоянию на сегодняшний день в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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