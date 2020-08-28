Копка: Коллективный Запад вряд ли спустит случай отравления Навального на тормозах, как бы на это не надеялись в Кремле

28.08.2020, 13:35, Новости дня

Вероятность выступлений в регионах России в защиту отравленного оппозиционного политика Алексея Навального абсолютно нулевая, заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” бывший украинский разведчик, эксперт по международной безопасности Петр Копка.

“Немецкие врачи пришли к противоположному, нежели омские эскулапы, выводу – Навального отравили и даже назвали препарат, с помощью которого это пытались сделать. Для российских властей, которые, по видимому, считали, что к моменту прибытия в Германию яд уже вымоется из организма Навального, заключение немецких специалистов стало полной неожиданностью. И первой реакцией уже традиционно стал уход в глухой отказ. Все официальные лица с остервенением стали отрицать причастность к отравлению. Спикер Госдумы Вячеслав Володин договорился до того, что ситуация с Навальным – это возможная провокация со стороны Германии и других стран Евросоюза, “призванная сформулировать очередное обвинение в адрес нашей страны”. В этой реакции нет ничего нового, а тем более удивительного, точно так же официальная Москва реагировала на гибель малазийского Боинга, сбитого российской ракетой над Донбассом”, – отметил Копка.

По его мнению, отказ Кремля проводить объективное расследование отравления может привести к ухудшению российско-германских отношений.

“После того, как врачи из клиники “Шарите” сделали свое заключение, проблема автоматически переместилась в политическую плоскость. А вот тут для Москвы кроются довольно серьезные угрозы, как бы не хорохорились российские официальные и полуофициальные лица. Игнорирование российскими властями призывов Ангелы Меркель провести расследование отравления Навального, вряд ли, послужит улучшению двусторонних отношений. Тем более, что в Германии еще свежи воспоминания об убийстве в Берлине в августе прошлого года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, а также о кибератаках на компьютерную систему нижней палаты немецкого парламента”, – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что Запад не оставит ситуацию без ответа.

“Таким образом, можно констатировать, что Москва в очередной раз очутилась в центре международного внимания по не очень приятной для нее причине. И коллективный Запад, вряд ли, спустит этот случай на тормозах, как бы на это не надеялись в Кремле”, – сообщил Копка.

Он считает, что отравление Навального не повлияет на внутриполитическую ситуацию в России.

“Случай с Навальным вряд ли радикально повлияет на ситуацию внутри страны. В первую очередь, потому, что у него неоднозначная репутация в России. Он оппозиционер для так называемой системной оппозиции (читай, сформированной самими властями) и его влияние, фактически, ограничивается лишь Москвой. А после Болотной площади в столице выступать, попросту, некому. Для остальной же России – Навальный не является авторитетом и не представляет особого интереса. Поэтому, вероятность выступлений в регионах в его защиту (наподобие хабаровских – в поддержку [арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала) абсолютно нулевая”, – отметил разведчик.

По его словам, сейчас российское общество не может самоорганизоваться.

“В России привыкли к персонализации любой ситуации. Все зависит от того, кого обидели или, как в данном случае, отравили, то есть – от значимости обиженной личности для определенного социума. В случае отсутствия узнаваемой персоны выясняется, что в российском обществе, вообще, нет коллективного инстинкта противодействия антигуманному поведению властей. Как подтверждение – “Норд-Ост”, Беслан, взрывы домов в Волгодонске и Москве, гибель “Курска”, чеченская война. Ни одна из этих трагедий не стала причиной массовых выступлений. Человеческая жизнь напрочь проигрывает в борьбе с государством и властью. Это, кстати, служит объяснением тому, почему в России невозможен Майдан. Без вожаков и без осязаемой жертвы, только ради какой-то абстрактной идеи, российское общество самоорганизоваться пока что не в состоянии”, – резюмировал Копка.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике “Шарите”.

С призывами расследовать отравление Навального к руководству РФ обратились канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

27 августа генпрокуратура России заявила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Российская Генпрокуратура направила запрос немецким правоохранителям с просьбой предоставить “объяснения, сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике “Шарите”.