 

Пассажирский самолет чуть не столкнулся с НЛО

28.08.2020, 13:40, Разное

В графстве Йоркшир Северной Англии 26 августа произошел довольно странный инцидент – пассажирский самолет чуть не столкнулся с НЛО.

Дело в том, что на любительскую видеокамеру попал НЛО, который на огромной скорости пролетает рядом с приземляющимся пассажирским самолетом.

Странность в данном случае заключается в том, уточняют уфологи, комментирующие этот видеоролик, что диспетчеры аэропорта ничего не заметили. Выходит, что НЛО невидим для современных радаров. Это с одной стороны, а с другой – сам НЛО, размеров с машину, пролетает на фантастической скорости буквально в нескольких метрах от самолета, создавая, по земным понятиям, аварийную ситуации – риск для жизни сотен пассажиров. Но, похоже, это нисколько не волнует тех, кто управляет этим загадочным аппаратом.

И тут возникает естественное недоумение: инопланетянам или кому там, кто стоит за полетом НЛО, то ли не важны жизни людей, то ли их технология настолько совершенна, что авария практически исключена. Это как с полетами насекомых, например пчел. Понаблюдайте за ними возле улей – они десятками вылетают из своих домиков и одновременно залетают обратно на огромной скорости, и еще не зафиксирован ни один случай, чтобы пчела врезалась в другую пчелу.

Именно о такой технологии мечтают, например, фантасты, описывая автомобильное движение в городе будущего, когда машинами будут управлять не водители, а суперкомпьютер или искусственный разум…



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