Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост

28.08.2020, 13:23, Разное

Данные о том, что объем

инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил

более одного триллиона рублей, которые

озвучил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным

отношениям Владимир Ефимов, уверенно

можно назвать рекордом на фоне общих данных по стране. Московские цифры

на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 допандемийного года при

том, что в среднем по России цифры упали

на 4%. Причем для развития городских предприятий и инфраструктуры в Москве

удалось привлечь большой объем внебюджетных инвестиций. Их доля в общем объеме

составила 77%.

Эксперты склонны утверждать, что этот показатель – один из видимых результатов комплекса

антикризисных решений, которые Москва продемонстрировала в период

коронавирусной инфекции.

Исполнительный директор общероссийской организации малого и среднего

предпринимательства “Опора России” Андрей Шубин говорит, что он

обратил внимание на методы работы Владимира Ефимова при исследовании

экономического климата в России в период пандемии.

“С точки зрения эффективности экономический блок и Владимир

Ефимов в частности, конечно, молодцы. Это одна из лучших практик по регионам,

если говорить о выстраивании работы с бизнесом в период кризиса и пандемии

коронавируса. Тот формат, который они выбрали, а именно конференции по Zoom,

ежедневное обсуждение вопросов, это лучшая практика из тех, что мы

изучали”, – сообщил экономист.

Шубин добавил, что кризис

никуда не ушел, но прогнозы весьма обнадеживающие.

“После частичной отмены ограничений малый и средний бизнес

показали резкий рывок. Сейчас, что и ожидалось, наступила стагнация. Но мы

уверены, что благодаря усилиям Ефимова и команды в обозримом будущем мы выйдем

на более высокие показатели, чем были до пандемии”, – резюмировал он.

Выйти на более высокие

показатели помогут, в частности, новые меры поддержки для бизнеса, которые

постоянно разрабатывают власти города. К примеру, в связи с окончанием действия

льготных ставок на прибыль с 2023 года, в Москве решили внедрить инвестиционный

налоговый вычет, который смогут получить промышленные компании.

Завкафедрой фондового

рынка и инвестиций в Высшей школе экономики Николай Берзон отмечает, что

инвестиции в регион – всегда знак

доверия со стороны инвесторов.

“Когда бизнес верит в

экономику России, в экономику Москвы, доверяет государству, тогда

предприниматели начинают строить, покупают оборудование – это и есть вложение в

основной капитал. Это свидетельствует о том, что бизнес развивается, а деньги

не проедаются, а инвестируются”, – отметил эксперт.