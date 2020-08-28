Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост
28.08.2020, 13:23, Разное
Данные о том, что объем
инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил
более одного триллиона рублей, которые
озвучил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным
отношениям Владимир Ефимов, уверенно
можно назвать рекордом на фоне общих данных по стране. Московские цифры
на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 допандемийного года при
том, что в среднем по России цифры упали
на 4%. Причем для развития городских предприятий и инфраструктуры в Москве
удалось привлечь большой объем внебюджетных инвестиций. Их доля в общем объеме
составила 77%.
Эксперты склонны утверждать, что этот показатель – один из видимых результатов комплекса
антикризисных решений, которые Москва продемонстрировала в период
коронавирусной инфекции.
Исполнительный директор общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства “Опора России” Андрей Шубин говорит, что он
обратил внимание на методы работы Владимира Ефимова при исследовании
экономического климата в России в период пандемии.
“С точки зрения эффективности экономический блок и Владимир
Ефимов в частности, конечно, молодцы. Это одна из лучших практик по регионам,
если говорить о выстраивании работы с бизнесом в период кризиса и пандемии
коронавируса. Тот формат, который они выбрали, а именно конференции по Zoom,
ежедневное обсуждение вопросов, это лучшая практика из тех, что мы
изучали”, – сообщил экономист.
Шубин добавил, что кризис
никуда не ушел, но прогнозы весьма обнадеживающие.
“После частичной отмены ограничений малый и средний бизнес
показали резкий рывок. Сейчас, что и ожидалось, наступила стагнация. Но мы
уверены, что благодаря усилиям Ефимова и команды в обозримом будущем мы выйдем
на более высокие показатели, чем были до пандемии”, – резюмировал он.
Выйти на более высокие
показатели помогут, в частности, новые меры поддержки для бизнеса, которые
постоянно разрабатывают власти города. К примеру, в связи с окончанием действия
льготных ставок на прибыль с 2023 года, в Москве решили внедрить инвестиционный
налоговый вычет, который смогут получить промышленные компании.
Завкафедрой фондового
рынка и инвестиций в Высшей школе экономики Николай Берзон отмечает, что
инвестиции в регион – всегда знак
доверия со стороны инвесторов.
“Когда бизнес верит в
экономику России, в экономику Москвы, доверяет государству, тогда
предприниматели начинают строить, покупают оборудование – это и есть вложение в
основной капитал. Это свидетельствует о том, что бизнес развивается, а деньги
не проедаются, а инвестируются”, – отметил эксперт.
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