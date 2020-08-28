 

Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост

28.08.2020, 13:23, Разное

Данные о том, что объем
инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил
более одного триллиона рублей, которые
озвучил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным
отношениям Владимир Ефимов, уверенно
можно назвать рекордом на фоне общих данных по стране. Московские цифры
на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 допандемийного года при
том, что в среднем по России цифры упали
на 4%. Причем для развития городских предприятий и инфраструктуры в Москве
удалось привлечь большой объем внебюджетных инвестиций. Их доля в общем объеме
составила 77%.

Эксперты склонны утверждать, что этот показатель – один из видимых результатов комплекса
антикризисных решений, которые Москва продемонстрировала в период
коронавирусной инфекции.

Исполнительный директор общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства “Опора России” Андрей Шубин говорит, что он
обратил внимание на методы работы Владимира Ефимова при исследовании
экономического климата в России в период пандемии.

“С точки зрения эффективности экономический блок и Владимир
Ефимов в частности, конечно, молодцы. Это одна из лучших практик по регионам,
если говорить о выстраивании работы с бизнесом в период кризиса и пандемии
коронавируса. Тот формат, который они выбрали, а именно конференции по Zoom,
ежедневное обсуждение вопросов, это лучшая практика из тех, что мы
изучали”, – сообщил экономист.

Шубин добавил, что кризис
никуда не ушел, но прогнозы весьма обнадеживающие.

“После частичной отмены ограничений малый и средний бизнес
показали резкий рывок. Сейчас, что и ожидалось, наступила стагнация. Но мы
уверены, что благодаря усилиям Ефимова и команды в обозримом будущем мы выйдем
на более высокие показатели, чем были до пандемии”, – резюмировал он.

Выйти на более высокие
показатели помогут, в частности, новые меры поддержки для бизнеса, которые
постоянно разрабатывают власти города. К примеру, в связи с окончанием действия
льготных ставок на прибыль с 2023 года, в Москве решили внедрить инвестиционный
налоговый вычет, который смогут получить промышленные компании.

Завкафедрой фондового
рынка и инвестиций в Высшей школе экономики Николай Берзон отмечает, что
инвестиции в регион – всегда знак
доверия со стороны инвесторов.

“Когда бизнес верит в
экономику России, в экономику Москвы, доверяет государству, тогда
предприниматели начинают строить, покупают оборудование – это и есть вложение в
основной капитал. Это свидетельствует о том, что бизнес развивается, а деньги
не проедаются, а инвестируются”, – отметил эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Разворот на народ

04.08 / Мнение: Об ужасной Москве без таджиков, киргизов, узбеков

09.07 / Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

30.06 / Валерий Соловей: Кремль не боится, но ему это неприятно – какие-то мухи летают

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

30.06 / Ученые: Кишечник защищает печень от вызванных фруктозой повреждений

27.08 / Диджейский пульт и красная кухня: Светлана Бондарчук в гостях у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

22.07 / Имеют ли смысл физические упражнения при загрязненном воздухе?

06.08 / Смотри в оба: 8 самых важных витаминов для здоровья глаз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска