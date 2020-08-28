Скандалы: «Вели себя грубо и по-хамски»

28.08.2020, 13:20, Разное

Назад в девяностые: структура золотодобытчика Petropavlovsk сообщила о захвате офиса

Утром 26 августа в московский офис АО «Покровский рудник» (входит в золотодобывающую группу Petropavlovsk) в Рубцовом переулке вошел и. о. главного исполнительного директора Petropavlovsk Максим Мещеряков в сопровождении полутора десятка людей спортивного телосложения. Охрана отказалась пропустить их внутрь, потребовав документы. Но гости перепрыгнули через турникеты и выхватили у охранников электронные пропуска. Так произошедшее описывается в сообщении АО «Покровский рудник». В здании также зарегистрировано московское представительство управляющей компании «Петропавловск», одной из структур золотодобытчика.

Оказавшись внутри офиса, спутники Мещерякова вели «себя грубо и по-хамски по отношению к сотрудникам: стучали по дверям кабинетов, кричали, применяли физическую силу и оскорбляли людей», говорится в сообщении «Покровского рудника». Видео произошедшего опубликовано на портале «Амур.инфо».

«Мещеряков пытался приступить к исполнению своих обязанностей, его не пускали в офис, вчера чуть не избили на входе», — возмущается собеседник Forbes, близкий к акционерам компании.

Сообщение о захвате офиса «Покровского рудника» — новый виток в корпоративном конфликте в Petropavlovsk. В июле 2020 года акционеры Petropavlovsk отказались переизбирать основателя компании и на тот момент ее CEO Павла Масловского в состав совета директоров. Против проголосовали четыре группы акционеров, владеющие 39% акций: «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова F 50 (он крупнейший акционер компании с долей порядка 22% акций) и офшоры Everest, Slevin и Fortiana Holdings. В Petropavlovsk тогда утверждали, что голосование было срежиссировано Струковым и представителем Everest Николаем Люстингером. В итоге Масловскому пришлось покинуть компанию.

17 августа акционеры Petropavlovsk назначили и. о. главного исполнительного директора Максима Мещерякова. Мещеряков — выходец из фонда Bonum Capital Мурата Алиева, бывшего топ-менеджера Сулеймана Керимова. Bonum Capital стал миноритарным акционером Petropavlovsk в июле 2020 года, по состоянию на 8 августа ему принадлежало 3,02% акций компании. Мещеряков ранее возглавлял оловянный проект компании Traxys в России, а также входил в советы директоров алмазной компании «АГД-Даймондс» и банка «Возрождение», в перепродаже которого от структур братьев Ананьевых банку ВТБ участвовал Bonum Capital.

Кандидатура Мещерякова вызвала вопросы у сотрудников Petropavlovsk. Независимый профсоюз работников АО «Покровский рудник» 24 августа выразил в открытом письме озабоченность в связи с назначением Мещерякова, сомнения в его квалификации и потребовал от совета директоров Petropavlovsk диалога новых руководителей с трудовым коллективом.

«Приехавшие в офис АО «Покровский рудник» отказались передать документы, подтверждающие их права, охране или юристам АО «Покровский рудник», — говорится в сообщении юридической службы АО «Покровский рудник». — Судя по тем документам, которые они показали мельком, и их объяснениям, они считают, что Максим Мещеряков назначен директором Petropavlovsk Plc и имеет право представлять ее интересы в отношении всех компаний группы; имея такие полномочия, он может «делать все что хочет» в отношении всех сотрудников и имущества, которое принадлежит компаниям группы».

В сообщении отмечается, что, согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Мещеряков не является директором АО «Покровский рудник», а совет директоров АО «Покровский рудник» не назначал его в качестве единоличного исполнительного органа. «Сменить директоров АО «Покровский рудник» законным путем было невозможно, так как для смены директоров требовались оригиналы учредительных документов, которые находятся в распоряжении общества и третьим лицам не передавались. Никакие доверенности на имя Мещерякова не выдавались. Таким образом, у него нет прав распоряжаться имуществом организации и давать распоряжения ее сотрудникам», — говорится в комментарии юристов золотодобытчика.

«Мне говорили открыто, что в офис меня не пустят»

«По сути все дочерние компании находятся в епархии исполнительного директора», — говорит Forbes Мещеряков. «Представьте себе ситуацию, когда руководитель холдинга приезжает в дочернюю компанию и не может физически зайти в офис на протяжении 10 дней. Мои неоднократные звонки Масловскому ни к чему не привели — по телефону мне говорили открыто, что в офис меня не пустят», — недоумевает он.

По словам Мещерякова, часть менеджмента саботирует его назначение. «За два дня до того, как я стал исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk PLC, выяснилось, что все сотрудники управляющей компании «ОА УК Петропавловск» были переведены на другую дочку — предположительно «АО Покровский рудник». Кроме того, полностью была обнулена бухгалтерия — сейчас у меня весьма ограниченный доступ к управлению финансами компании», — перечисляет он.

На момент публикации материала основатель Bonum Capital Мурат Алиев не ответил на звонки Forbes. Глава фонда Prosperity Capital (владеет около 11,5% акций Petropavlovsk) Александр Бранис отказался от комментариев. В «Южуралзолоте» пока не предоставили комментарии.

Юлия Титова