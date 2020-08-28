Скандалы: Дворец больше, чем у Кириенко, и дружба с Собяниным

28.08.2020, 13:20, Разное

В чем секрет успешного бизнеса самого богатого армянина России Самвела Карапетяна

Каждый раз, когда, казалось бы, влиятельный человек, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, уставший, утомленный заботами о государстве, возвращается с работы в Москве к себе домой на Рублевку, он поневоле должен чувствовать, кто в российской столице настоящий хозяин. «Ландшафт» входит в тройку самых элитных поселков Подмосковья: заповедная зона с лесами, озерами и собственным зоопарком, роскошные особняки по авторским проектам, развитая инфраструктура и непробиваемая охрана… И коттедж Кириенко здесь вроде бы не самый скромный, почти 700 метров. Но это если не знать, что прямо напротив него (буквально ворота в ворота) возвышается целый дворец, впятеро больший по площади (3973,3 кв. м, не считая дополнительных построек). Стоит такой – до 5 миллиардов рублей. Даже у живущего там же олигарха Владимира Евтушенкова особняк значительно проще.

Богатого соседа Кириенко, который смотрит на чиновника с высоты своего дворца, зовут Самвел Карапетян. Он – основатель и владелец группы компаний «Ташир» и богатейший армянин России.

Справка

«Ташир» спешит на выручку

Холдинг «Ташир» Самвела Карапетяна объединяет более 200 компаний, работающих в основном в сфере девелопмента и недвижимости: торговые центры «Рио», сеть кинотеатров «Синема Стар», рестораны «Ташир пицца», отели SK Royal, жилые комплексы и бизнес-центры… В прошлом году выручка группы компаний составила около 181 млрд рублей.

Мичуринцам – на яблоки

– Как, вы сказали, поселок называется? – переспрашивает меня депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. – Это все объясняет. Если правда, что Карапетян – сосед Кириенко, тогда понятно, почему на высоком уровне мне сообщили: приговор в отношении меня, простого городского депутата, был якобы согласован в самой администрации президента.

Приговор Енгалычевой, который она решила обжаловать, вынесли 22 июня, в День памяти и скорби, что уже символично. Депутата приговорили к штрафу за «организацию массового несанкционированного мероприятия». Им суд признал встречу депутата с избирателями, возмущенными тем, что у них на Мичуринском проспекте вместо изначально запланированного детского сада столичные чиновники разрешили группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна возвести безобразную жилую высотку.

Точечная застройка – явление привычное, но вести с Мичуринского порой напоминали сводки с фронта (даром что жители прозвали представителей застройщика «ташистами»): ровно в 4 утра «ташисты» захватили газон, «ташисты» сломали детскую площадку, «ташисты» разрушили хранившиеся на месте цистерны с ГСМ и залили все вокруг нефтепродуктами, развели в округе грязь, не обустроив для техники мойку колес, избили недовольных местных жителей, избили даже депутата, ту самую Екатерину Енгалычеву… А когда Енгалычева собрала очередную встречу с народом, на нее явились два провокатора с плакатами, что дало повод признать мероприятие митингом. Провокаторов, действующих в интересах «Ташира», полиция отпустила, а депутата за несанкционированный митинг, которого не было, отдали под суд.

– Но мы продолжаем борьбу, – говорит она. – Мэрия, как меня там заверили, даже готова выделить «Таширу» альтернативный участок для застройки, но тот почему-то согласия не дает. Если так, будем разрабатывать планы по дискредитации этой компании, чтобы сорвать им продажи квартир. А какой у нас выбор? Для них ведь, видимо, только прибыль и важна, а не люди.

Попутал берега

Проблема в том, что прибыль в России генерирует не репутация, а близость к власти. А к власти Самвел Карапетян близок не только территориально. И не только к федеральной, но и к столичной.

В начале года на профильных сайтах появились оптимистичные сообщения: «После долгих лет разбирательств активистам удалось добиться начала демонтажа незаконно построенного компанией «Виртус-Р» («дочка» девелопера «Ташир») под видом спортивного объекта элитного поселка таунхаусов «Берег столицы» в Серебряном Бору. Начали со сноса окружающего объект забора».

Забором начали, забором и закончили: недвижимость на том «Берегу» до сих пор активно продается. Причем не так уж и бюджетно. Самый лакомый объект стоит около 2 млрд рублей. Такое за просто так уже не снесешь.

– Насчет «продается»: большая часть того, что сейчас куплено, по моей информации, купили «свои люди» – либо с характерными армянскими фамилиями, либо свои юрлица. Продажи вовне идут крайне вяло, поселок стоит пустой и незаселенный, – пояснил один из противников строительства юрист Иван Ежиков. «Собеседник» проверил: одна из четырех «резиденций» ЖК, площадью 1370 кв. м, записана, например, на сына бизнесмена – Саркиса Карапетяна.

– Но почему, – спрашиваю, – власти самострой вообще не сносят? Какие-то обоснования должны ведь быть?

– А оно не самострой. Оно по всем документам – Центр водных видов спорта «Динамо». Ни один орган ни разу не признал, что это – ЖК «Берег столицы». Я им пишу: «Строят ЖК, вот скриншот с сайта». Мне отвечают: «Строят спортивный объект, вот скан разрешения на строительство». У меня есть десятки, если не сотни таких ответов.

В ответах, с которыми ознакомился «Собеседник», действительно сказано, что, по мнению столичных властей, «Ташир» в бору построил не просто виллы, резиденции и таунхаусы (как написано на сайте комплекса), а «корпуса для временного пребывания спортсменов и тренеров». То ли глупость, то ли откровенный цинизм.

– По договору аренды, – вздыхает Ежиков, – там должен быть спортивный объект с элементами рекреации, а в результате спорта нет вообще. Будет фитнес для жителей поселка. И чиновников, видно, это устроит…

Вот только устроит ли это новоселов «Берега», с учетом того, что купленные ими виллы и в самом деле окажутся «временными», как по документам, если к власти в Москве придут более адекватные чиновники.

Бросил перчатку

Но пока с мэрией Собянина Самвел Карапетян очень дружен. Настолько, что тот отдает бизнесмену контракты на миллиарды рублей. И не всегда после честного тендера (подчас компании «Ташира» конкурируют за столичные деньги друг с другом, и угадайте, кто побеждает. Конечно, «Ташир»).

Впрочем, и «Ташир» идет Собянину навстречу – как, скажем, в сфере сбыта выпускаемых мэрией средств индивидуальной защиты. Пандемия ведь идет на спад, а зарабатывать на масках как-то надо. В августе в торговых центрах холдинга запретили вход не только без масок, но и без перчаток, и установили автоматы по их продаже, аналогичные тем, что мэрия поставила в метро. Якобы это сделали для безопасности покупателей, хотя какая может быть безопасность в давке у автоматов, перед которыми даже не нанесли разметку о социальной дистанции. Зато Собянин доволен.

Получить у «Ташира» комментарии по телефону не удалось. Также в холдинге не ответили и на письменный запрос, в котором «Собеседник» интересовался: кто именно из чиновников оказывает Самвелу Карапетяну покровительство, готов ли холдинг к антимонопольным штрафам и уголовным делам и «почему в соседних торговых центрах защитные маски раздают людям бесплатно, а «Ташир» зарабатывает на общей проблеме деньги? Владелец группы, в свое время бежавший из Армении в Россию, хочет таким образом отблагодарить народ страны, которая его приютила?»

Цифра

2,5 млрд долларов составляет состояние Самвела Карапетяна в 2020 году.

«Форбс»

Олег Ролдугин