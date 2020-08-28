Компания Lexus обновила рамный внедорожник GX

28.08.2020, 13:15, Новости дня

Новый премиальный внедорожник Lexus GX 2021 сможет похвастаться множеством доработок и новыми функциями.

В частности, пользователям уже доступные рендерные изображения автомобиля, а также отдельные характеристики внедорожника. Клиенты смогут приобрести популярную модель Lexus GX 2021 в модификации Premium Plus, которая предполагает качественную аудиосистему, навигацию, электрический привод для третьего ряда сидений. Более роскошный вид также прибавляют увеличенные 18-дюймовые колесные диски.

Из технических характеристик следует отметить 4,6-литровый бензиновый агрегат на 301 л.с. мощности с полным приводом. Автомобиль имеет дополнительное охлаждение трансмиссии и защиту топливного бака. Внедорожник Lexus GX 2021 также подразумевает улучшенные системы безопасности Crawl Control, Panoramic View и Multi-Terrain Monitors.