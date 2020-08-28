В РФ обновлённый Chery Tiggo 7 Pro получит три комплектации

28.08.2020, 13:15, Новости дня

Китайская компания Chery выпустит в РФ обновленный кроссовер под названием Tiggo 7 Pro.

Предполагается, что главными конкурентами для новинки окажутся популярные модели Kia Sportage, Volkswagen Tiguan. Под капотом китайского кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 147 л.с. мощности. В смешанном цикле расход топлива составит 8,2 литра, что существенно ниже, чем у предшественника.

В базовой комплектации автомобиль уже получил расширенные опции, которые предполагают наличие мультимедиа, а также расширенных систем безопасности. В продажу в РФ выйдут три версии, отличающиеся оснащением и другими внешними элементами. Остальные характеристики и точные параметры модели пока остаются неизвестными.