Лукашенко пообещал показать ЕС, что такое санкции

28.08.2020, 13:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не пугать Минск санкциями и пообещал дать жесткий ответ на возможное введение ограничений против республики.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (Польша и Литва) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую РФ ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», – приводит БелТА слова Лукашенко.

По его словам, угрожающие санкциями Минску страны «зажрались и забыли, что такое Белоруссия», а также «думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами».

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – добавил Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, республика уже проходила период санкций, но сумела выжить. «Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.