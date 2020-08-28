Грузинское ТВ оштрафовали за передачу на русском языке

28.08.2020, 13:08, Новости дня

Грузинская телекомпания «Объектив» оштрафована на 5 тыс. лари (1630 долларов) за трансляцию телепередачи на русском языке, заявили газете ВЗГЛЯД в Национальной комиссии по коммуникациям.

Как отметили в комиссии, одна из общественно-политических передач в эфире телекомпании была показана на русском языке без грузинских субтитров, что противоречит местным регуляциям, а также ее продолжительность превысила максимально допустимую дневную продолжительность вещания не на государственном языке – 10%.

Данная телекомпания является рупором грузинской парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов», которая выступает за диалог с Россией для решения актуальных проблем Грузии.