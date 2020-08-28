Мнение: Кричал он долго – пока одевался, пока везли на аэродром, пока летел в Минск…
28.08.2020, 13:04, Разное
Я очень много говорил и говорю о о том, что бы в интернете наконец навели порядок. Я постоянно выступаю за это.
И вот попался на глаза, спасибо твиттеру в котором меня нет, пост Сергея Лукьяненко.
Публикую как картинку, надеюсь Сергей не будет на меня в обиде. Простите под кат убрать не удалось.
Взято с twitter.com/sheffchenkoyuri
Это конечно юмор, но я всеми руками поддерживаю самые строгие меры за высказывание в соцсетях. Человек ВСЕГДА должен отвечать за свои слова. Лично я за свои слова отвечаю.
Источник: Достало
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