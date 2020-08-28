 

Мнение: Кричал он долго – пока одевался, пока везли на аэродром, пока летел в Минск…

28.08.2020, 13:04, Разное

Я очень много говорил и говорю о о том, что бы в интернете наконец навели порядок. Я постоянно выступаю за это.

И вот попался на глаза, спасибо твиттеру в котором меня нет, пост Сергея Лукьяненко.

Публикую как картинку, надеюсь Сергей не будет на меня в обиде. Простите под кат убрать не удалось.

Взято с twitter.com/sheffchenkoyuri

Это конечно юмор, но я всеми руками поддерживаю самые строгие меры за высказывание в соцсетях. Человек ВСЕГДА должен отвечать за свои слова. Лично я за свои слова отвечаю.

Источник: Достало



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