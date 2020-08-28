Мнение: Украинские радикалы пожирают друг друга

28.08.2020, 12:48, Разное

Украина отметилась новым актом насилия с политическим подтекстом: целый автобус политических активистов был расстрелян под Харьковом. Подобного накала политической борьбы на Украине не было вот уже несколько лет. Что означает происходящее, кто именно стоит за этим преступлением – и почему все это случилось именно сейчас?

Вечером 27 августа новостные ленты украинских СМИ взорвались вначале пугающими заголовками: радикалы расстреляли под Харьковом автобус с политическими оппонентами. Есть убитые, раненые, пропавшие без вести. В основном все ссылались на заявления Вадима Рабиновича и Ильи Кивы (оба – представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»).

Вскоре подоспела более правдивая информация. Убитых нет, но как минимум трое ехавших в автобусе ранены. Оценка ранений разнится: Кива говорит о трех тяжело раненных, министр внутренних дел Арсен Аваков – о легких ранениях.

Возможно, именно ранения и были легкими. Однако в интернете оперативно появилось видео нападения. Автобус не просто расстреляли из травматического оружия. Пассажиров выволокли на трассу и избивали – втроем, вчетвером, битами.

Стоп, но ведь это типичная постмайданная Украина? Не совсем. Насилие для националистов из «Азова», «Национальных дружин» (участвовали в нападении) и прочих – действительно привычная мера. Но конкретно этот случай выбивается из череды прочих как минимум по двум признакам. Во-первых, операция хорошо спланирована. Автобус блокировали автотранспортом, нападавшие действовали несколькими группами. Во-вторых, бьют оппонентов на Украине часто, но вот чтобы расстрелять автобус (пускай и «резинками») – такое последний раз было в 2014 году, когда точно так же на трассах отлавливали автобусы антимайдановцев.

Такой всплеск насилия имеет сразу несколько причин.

Борьба за улицу

В середине июня оппозиционная как Зеленскому, так и Порошенко «Партия Шария» (украинский журналист Анатолий Шарий покинул Украину по политическим мотивам еще в 2011 году; с прошлого года позиционирует себя как политик: партия его имени принимала участие в парламентских выборах 2019 года и собирается участвовать в выборах в местные советы в октябре 2020 года) провела в Киеве масштабную акцию. Заявленный смысл акции – заставить Зеленского реагировать на волну насилия со стороны радикальных националистов. Но уже тогда многие заметили, что такая акция стала первой попыткой посягнуть на монополию радикалов. Монополию на уличную политику, на марши, на активный протест. Ведь за последние шесть лет ненационалистические массовые мероприятия можно пересчитать по пальцам одной руки. Это крестные ходы УПЦ, организованные ими же протесты (когда при Порошенко власть несколько раз пыталась реформировать церковное законодательство) и ежегодные мероприятия к годовщине Победы. В остальное время улица почти полностью принадлежит националистам.

Примерно тогда же, в середине июня, ОПЗЖ объявила о создании дружественной организации «Патриоты – За жизнь». «Мы… будем тем балансом, который стабилизирует ситуацию и остудит горячие головы этих вчерашних разносчиков пицц, которые решили, что сегодня они вершители судеб. В основе наших действий лежит… препятствование хаосу и беспределу, который творится на наших улицах», – объяснял смысл создания новой структуры уже упомянутый Илья Кива. Проще говоря, экс-регионалы решили взять пример со своих противников и взялись создавать дружины, силовые структуры.

В общем-то ничего нового в этом нет, такие структуры были всегда. Но экс-регионалы то ли никак не могли очухаться после нокаута 2014 года, то ли до последнего надеялись пристроиться при новой власти и «порешать» без войны.

В целом это напоминает Германию конца 20-х годов прошлого века. «Силовики» из структур, близких к НСДАП и КПГ, носили на предвыборные митинги не только листовки, но и ножи с кастетами. И те, и другие хорошо понимали, что победа на выборах закладывается в уличных драках.

В общем, впервые за шесть лет кто-то начал пытаться подвинуть националистов с украинских улиц. Те в ответ начали огрызаться: «Азов» и «Нацдружины» организовали несколько нападений на активистов «Партии Шария», а теперь вот очередь дошла и до «силовиков» ОПЗЖ.

Внутривидовая борьба

На первый взгляд, разобраться в украинской политике проще простого. «Ага, националисты бьют вот этих, значит эти – хорошие». Обычно так и есть, но не всегда. И в ситуации с расстрелом автобуса тоже.

Еще в 2019 году, когда экс-регионалы пригрели у себя Киву, это вызвало массу вопросов.

В политику Кива пришел на волне Евромайдана. Без опыта работы в системе МВД он вдруг стал майором милиции, возглавив один из новосозданных Арсеном Аваковым добробатов. Одним из первых начал внедрять базу данных проекта «Миротворец» в оперативную работу своих подразделений. Успел даже порулить региональной структурой «Правого сектора» в Полтаве. В общем, человек с богатой биографией.

То, что формировать силовую структуру в ОПЗЖ поручили именно ему, как раз не удивительно. Больше всё равно некому, остальные годами не вылезают из сессионного зала Верховной рады. Ну а Кива оказался парнем практичным: набрал в структуру своих же старых знакомцев. К примеру, во главе «Патриотов – За жизнь» поставил Олега Ширяева, экс-главу «Східного корпуса» («Восточного корпуса»).

«Східний корпус» – рота патрульной службы, которую создали в 2014 году из ультрас харьковского «Металлиста». Похожим батальоном ПС командовал тогда и сам Кива. «…Ширяев в 2015-м вместе с нападавшими… кошмарил харьковских активистов медведчуковского «Украинского выбора», – пишут пользователи в комментариях.

То есть по сути одни нацисты избили других.

Инцидент под Харьковом на самом деле уже не первый. 25 августа на Ширяева напали в Киеве, но не слишком удачно. Видимо, под Харьковом хотели довершить начатое. В целом же у него давний, тянущийся еще с 2017 года конфликт с экс-побратимами из «Нацкорпуса». И сложно сказать, в каком качестве его бьют теперь: как главу силового движения ОПЗЖ или как экс-соратника, к которому «остались вопросы».

«Головы Авакова покусали одна другую», – комментирует ситуацию адвокат Татьяна Монтян. И действительно. Обычно неуловимые и растворяющиеся в сумерках националисты были пойманы в течение нескольких часов, а сам Аваков отчитался об этом в Facebook. Что логично: Авакову уже давно приписывают контроль над «Нацкорпусом». Сам на дело отрядил, сам поймал – удобно.

А если не отрядил, если они сами? Всё равно удобно. Так уж получается, что нити неформальных силовых структур, дерущихся за украинскую улицу, контролирует или сам глава МВД, или его (бывшие?) соратники, выходцы из его добробатов.

Спираль насилия

Наконец, случившееся – закономерный итог развития Украины. Отдельно – в 2019-2020 годах. Ладно, к периоду президентства Порошенко вопросов нет. Но от Зеленского многие ожидали хотя бы попытки приструнить радикалов, напомнить, что монополия на насилие принадлежит только государству (как бы двусмысленно это в отношении Украины и ни звучало).

Этого сделано не было. Наоборот, спираль насилия постепенно раскручивалась. Весной члены «Нацкорпуса» прошлись ногами по советнику секретаря СНБО Сергею Сивохе. Сивоху без шума уволили. Летом «Нацкорпус» и «Азов» уже лупили в кровь активистов «Партии Шария» и агитировали всех желающих участвовать в конкурсе «Опусти вату»: 5000 гривен каждый месяц за лучшее видео избиения «ватников» и «сепаров». Реакции ноль. Чего ж теперь удивляться, если они начали стрелять?

Хорошо еще, что без трупов. Хотя до выборов время еще есть.