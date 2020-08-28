Минобороны заинтересовалось подводными буксировщиками с большой дальностью

28.08.2020, 12:48, Новости дня

Минобороны заинтересовано в индивидуальных подводных буксировщиках с большой дальностью и автономностью, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

В ходе осмотра экспозиции министру обороны генералу армии Сергею Шойгу продемонстрировали индивидуальные подводные буксировщики «Спрут».

Как рассказал главкома ВМФ России, глава военного ведомства назвал разработку интересной. «Но мы заинтересованы в облегченных аппаратах с увеличенной дальностью и автономностью», – передает РИА «Новости» слова Евменова.

Он пояснил, что у военного ведомства на данный момент есть аппараты с аналогичными характеристиками и менять их на точно такие же нет смысла.

По данным разработчиков, буксировщик «Спрут» выполнен на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей, и по отдельным характеристикам аппарат превосходит существующие мировые аналоги.

Ранее в августе главный конструктор завода «Буревестник» Петр Трошин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что разработано новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ и уже в этом году прошло заводские испытания.