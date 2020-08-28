Мнение: Путин про провал спецслужб России

28.08.2020, 12:45, Разное

Еще один момент из интервью Путина Брилеву, который меня сильно удивил. Речь про заявление президента, что задержание в Беларуси 33 бойцов «ЧВК Вагнера», приехавших из России, — это «операция украинских спецслужб совместно с американскими».

Дословно.

С.Брилёв: …. в России мы помним о событиях не только после выборов, но и до выборов, в частности о 33-х постояльцах пансионата «Белорусочка», о российских гражданах, которых задержали.

Владимир Владимирович, на Ваш взгляд, кто здесь в чей капкан попал?

В.Путин: Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втёмную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.

Люди, повторяю ещё раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли.

С.Брилёв: Украинские спецслужбы?

В.Путин: Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это.

Отсюда

Мне вот интересно, что это за «абсолютно легальная работа» на Ближнем Востоке и Латинской Америке, о которой упомянул Путин? И если эта работа легальная, почему о ней нельзя прямо сказать? Например, что 33 крепких мужика из России подрядились на уборку урожая сахарного тростника в Бразилии или Эквадоре? Или на заготовку леса в Чили или Аргентине? Тогда можно было бы раструбить на весь мир, что это были не наемники, а лесорубы или виртуозы работы с мачете…

И еще. 8 августа я написал: «…любой, даже самый незначительный успех СБУ на территории России – это провал спецслужб России. Настаивающие на том, что ««наемников ЧВК Вагнера» завербовали и завезли в Минск агенты СБУ, фактически обвиняют в деградации ФСБ и военную контрразведку» (отсюда).

По всему получается, что Путин в интервью Брилеву обвинил руководство спецслужб России в провале?

На снимке: уборка урожая сахарного тростника в Бразилии. На месте этих мужиков могли быть 33 россиянина, но их заманили и задержали в Беларуси. Фотография отсюда