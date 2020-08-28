Fox News – власти Миннесоты скрывали, что Джордж Флойд уже умирал к моменту приезда полиции

28.08.2020, 12:30, Новости дня

Ещё 1 июня медицинская экспертиза установила, что в организме Джорджа Флойда была смертельная концентрация наркотиков, он не мог дышать из-за отёка лёгких, вызванного передозировкой, передаёт Fox News. Однако власти Миннесоты скрывали этот факт и позволили активистам Black Lives Matter громить и жечь американские города во имя «жертвы полицейского насилия».

Вы никогда не слышите, чтобы кто-то говорил об этом вслух, это непозволительно говорить вслух, но в действительности мы до сих пор не знаем, как именно умер Джордж Флойд в День поминовения. Люди, которые жгут ваши города, утверждают, что знают, ведь смерть Флойда послужила предлогом для того, что они делают. Но это ложь.

Вчера, спустя ровно три месяца после смерти Флойда, власти Миннесоты наконец опубликовали изначальные патологоанатомические заключения. Эти документы они скрывали всё лето. Эти заключения были сделаны 1 июня главным окружным судмедэкспертом, патологоанатомом Эндрю Бейкером.

Доктор Бейкер пришёл к выводу, что в организме Джорджа Флойда было так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку. В крови Флойда была, цитирую, «концентрация фентанила, которая при обычных обстоятельствах смертельна». Конец цитаты.

Из-за присутствия наркотиков в организме лёгкие Флойда отекли и весили в 2-3 раза больше нормы. Джордж Флойд умирал от недостатка кислорода ещё до того, как прибыла полиция. Таково заключение патологоанатома. И это, возможно, объясняет, почему на видео, снятом в тот день полицейскими регистраторами, Джордж Флойд кричит: «Я не могу дышать!» — сидя в полицейской машине, когда его никто не трогает.

Это научные данные. Вопрос в том, почему мы их не знали раньше. Месяцы тому назад, прежде чем мы позволили Black Lives Matter и «Антифа» разрушить нашу страну во имя Джорджа Флойда. Вероятно, мы не знали об этом по той же причине, по которой СМИ до сих пор игнорируют доклад судмедэксперта — ох уж эти поборники науки! — даже теперь, когда он опубликован.

Им безразлична фактическая сторона дела, им безразличен Джордж Флойд. Им важно контролировать вас. Вами манипулируют. Хотя вы, наверное, уже догадались об этом.

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.