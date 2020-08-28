Украина приостановила все контакты с Беларусью

28.08.2020, 12:28, Новости дня

Украина приостановила контакты с Беларусью и присоединилась к заявлению Евросоюза о нечестности недавних выборов в этой стране, заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба сказал, что причин для полного разрыва дипломатических отношений нет, но добавил, что Украина примет решение о санкциях в отношении Беларуси после того, как увидит, что сделает ЕС.

«Мы поставили все контакты на паузу, пока ситуация в Беларуси не стабилизируется», – рассказал он на пресс-брифинге.

Хотя Беларусь традиционно является близким союзником Москвы, Лукашенко встал на сторону Украины, отказавшись признать аннексию Крыма Россией в 2014 году.

На территории Беларуси проводились переговоры по урегулированию конфликта в Донбасском регионе.