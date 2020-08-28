Россия высылает сотрудника посольства Норвегии в Москве

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28.08.2020, 12:28, Новости дня

Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней.

28 августа посол Норвегии в России был вызван в российский МИД, где ему было объявлено о высылке сотрудника посольства. Имя норвежца, который был объявлен персоной нон грата, в сообщении МИД не называется. По данным источника РИА Новости, это советник посольства Норвегии Ян Флэте.

19 августа стало известно о решении норвежских властей выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом. В Москве тогда заявили о неизбежном ответе на эти действия Осло.

Ранее сообщалось, что полиция в Осло задержала норвежца по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки. Норвежские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что задержанный – выходец из России. Он работает сотрудником консалтинговой компании, сотрудничающей с проектом «Северный поток – 2».

Предыдущий шпионский скандал между Россией и Норвегией произошел в 2017 году. Тогда в Москве был арестован норвежец Фроде Берг – его обвинили в получении секретных сведений о ВМФ России. В 2019 году Берг получил 14 лет лишения свободы и вскоре вместе с двумя литовцами был обменян на двух осуждённых в Литве за шпионаж россиян.



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