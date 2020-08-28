СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн помолвлен со своей возлюбленной Майей Генри

28.08.2020, 12:20, Разное

В свое время даже общий ребенок с певицей Шерил Коул и длительные отношения не заставили певца Лиама Пейна пойти под венец. Однако теперь молодой человек по-видимому изменил свои взгляды на брак и сделал предложение руки и сердца своей 20-летней возлюбленной, модели Майе Генри. Эту информацию на эксклюзиве сообщило британское издание Daily Mail, а в подтверждение — опубликовало последние фото пары, сделанные в минувший четверг. На снимках Лиам и Майя покидают ресторан Аркадия Новикова в центре Лондона, и на пальце у девушки красуется кольцо с бриллиантом стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов. Сотрудники ресторана также рассказали журналистам, что за ужином Генри постоянно с гордостью демонстрировала украшение окружающим.

Лиам Пейн и Майя Генри на выходе из ресторана, 27 августа

По сообщениям анонимных источников, предложение Лиам сделал еще в то время, когда в Великобритании был введен карантин, и на тот момент пара решила, что не время сообщать прессе подобные новости. Примечательно, что до этого эта самая пресса писала про расставание Лиама и Майи — правда после этого слухи о разрыве папы были опровергнуты. Основным аргументом сторонников теории разрыва был тот факт, что последний раз Лиам и Майя вместе выходили в свет в начале декабре 2019-го. И уже на следующее светское мероприятие – афтепати премии BAFTA в начале февраля – он пришел в гордом одиночестве. Также в феврале несколько сольных выходов в свет совершила Майя, появившись на красной дорожке благотворительного ужина amfAR и на обеде Натальи Водяновой в рамках лондонской Недели моды. Последнее, кстати, совпало с выходом Лиама на красную дорожку премии Laureus World Sports Awards в Берлине – оба мероприятия прошли в один и тот же день.

Лиам и МайяВпервые о романе между молодыми людьми заговорили, когда в сентябре 2019 года папарацци запечатлели их вместе. В то же время Майя опубликовала романтический снимок с Лиамом в Instagram. Про девушку Лиама известно не так много. Майя — дочь известного техасского адвоката Томаса Дж. Генри и имеет латиноамериканские корни. Когда ей исполнилось 15, семья устроила для нее вечеринку в честь кинсеаньера (латиноамериканское совершеннолетие), потратив на нее 5 миллионов долларов. Кстати, в том же возрасте, по сообщеиям британских источников, она впервые увидела Лиама: группа певца One Direction тогда проводила встречу с поклонниками, и Майя была в числе фанатов.

До Майи у Лиама был мимолетный роман с Наоми Кэмпбелл и Кайро Двек, а еще раньше – долгие отношения с певицей Шерил Коул. К слову роман с Шерил — практически перевернутый сценарий отношений Лиама с Маей. Коул была судьей на шоу The X Factor, после которого и прославился Лиам, и знала молодого человека с 17-летнего возраста. При этом встречаться они начали через 6 лет после этой встречи в 2016 году, а в в 2017 у них родился сын Беар. Однако спустя 1,5 года после рождения сына музыканты одновременно объявили о расставании и с тех пор никак не комментировали свою личную жизнь.

Лиам и Шерил Коул