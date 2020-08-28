Поссорившиеся участники «Ласкового мая» Андрей Разин и Юрий Шатунов помирились

28.08.2020, 12:17, Разное

Спустя несколько лет вражды экс-участник группы «Ласковый май» и его продюсер Андрей Разин заключили перемирие. Об этом рассказал сам Разин на своей странице в Instagram-аккаунте.

Перед примирением продюсер «Ласкового мая» беседовал с директором Шатунова Аркадием Кудряшовым. Диалог длился полтора часа. За это время они конструктивно поговорили, поэтому претензии друг к другу они исчерпали, отметил Андрей Разин. Он надеется, что им удастся мирно решить все вопросы.

Ссора между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным вспыхнула, когда музыкант решил оставить «Ласковый май», чтобы начать сольную карьеру. Они начали обвинять друг друга. Продюсер считал, что экс-участник группы просто «похитил» хиты коллектива. А Шатунов утверждал, что Разин все существование «Ласкового мая» пел под фонограмму.