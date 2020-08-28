 

Поссорившиеся участники «Ласкового мая» Андрей Разин и Юрий Шатунов помирились

28.08.2020, 12:17, Разное

Спустя несколько лет вражды экс-участник группы «Ласковый май» и его продюсер Андрей Разин заключили перемирие. Об этом рассказал сам Разин на своей странице в Instagram-аккаунте.
Перед примирением продюсер «Ласкового мая» беседовал с директором Шатунова Аркадием Кудряшовым. Диалог длился полтора часа. За это время они конструктивно поговорили, поэтому претензии друг к другу они исчерпали, отметил Андрей Разин. Он надеется, что им удастся мирно решить все вопросы.

Ссора между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным вспыхнула, когда музыкант решил оставить «Ласковый май», чтобы начать сольную карьеру. Они начали обвинять друг друга. Продюсер считал, что экс-участник группы просто «похитил» хиты коллектива. А Шатунов утверждал, что Разин все существование «Ласкового мая» пел под фонограмму.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / На турбазе в Алтайском крае загадочно умерла семья из четырех человек

11.08 / Личное: “Девушка очень легкого поведения”

06.07 / Мнение: Письмо: “Добрая-придобрая”

19.07 / Проектная немощь

17.07 / Ученый рассказал о демографических последствиях коронавируса в России

24.07 / Мнение: Капитализм как он есть

13.08 / Россияне назвали главные минусы работы из дома

14.08 / Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

07.07 / Ученые: Способность коронавируса поражать легкие при бессимптомном течении доказана

14.07 / 192 Мп, 100 Вт и подэкранная селфи-камера: Xiaomi Mi 11 может стать одним из самых интересных флагманов 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска