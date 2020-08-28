Британцев решили уговаривать вернуться с удаленной работы в офисы

28.08.2020, 12:08, Новости дня

Правительство Соединенного Королевства решило возвратить британцев на рабочие места с помощью кампании в СМИ из опасений, что удаленная работа сделает их более уязвимыми для увольнения, а городские центры превратятся в «города-призраки», пишет Guardian.

Британские власти хотят убедить, по ее данным, сотрудников и работодателей в необходимости работы на производстве, чтобы помочь экономике выйти из кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, передает ТАСС. Кроме того, возобновление общения с коллегами, по словам инициаторов кампании, положительно скажется на «психологическом состоянии и эмоциях» работников.

«Наша основная идея довольно проста: мы говорим людям, что теперь безопасно возвратиться на работу», – сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Идея проведения общенациональной кампании появилась у британского руководства после многочисленных высказываний по этому поводу представителей правящей Консервативной партии, а также бизнес-сообщества, в том числе главы Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фэйбэйрн.

Из-за отсутствия работников в офисах, пострадали, по ее словам, тысячи торговых предприятий на местах, а правительству следует предпринять неотложные меры для возвращения сотрудников в учреждения.

Напомним, в конце июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.