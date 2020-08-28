Травля Порошенко в интернете: готовится новое дело?

28.08.2020, 12:01, Разное



































В украинской блогосфере поднялся шум вокруг набора политических ботов через вакансию на крупнейшей в стране фриланс-бирже. По мнению украинцев, за этим стоит Служба безопасности Украины, которая в отсутствии собственных ресурсов вынуждена нанимать фрилансеров. Подробности странной информационной кампании против экс-президента Петра Порошенко ниже в переводе украинской статьи.



Наверное, многих раздражает количество дезинформации в интернете и то, что публикации на политическую тему в СМИ и соцсетях направлены, прежде всего, на привлечение внимания и создание хайпа. Мы часто обсуждаем заказные статьи, осуждаем проплаченных журналистов, но при этом не замечаем того, что поток рекламы, в том числе политической, делается мелкими копирайтерами – фрилансерами, пытающимися заработать денег написанием шаблонных текстов. Чаще всего это происходит в виде безобидного спама для продвижения политиков перед выборами. Но иногда среди этого встречается слишком грязная пропаганда. Просто прочитайте возмущение блогера Евгения Собко о том, что вакансии интернет-троллей маскируют под объявления о наборе копирайтеров. Это очень интересная информация, раскрывающая подробности организации информационных кампаний, направленных на дискредитацию того или иного политика.

Собко посетовал на то, что ему вместо адекватной работы прислали задание с тезисами на тему незаконных сексуальных предпочтений Порошенко:

Тезисы:

1) Порошенко не только коррупционер и алкоголик, но и извращенец. Пользовался своим положением для секса с несовершеннолетними. Скоро власти представят доказательства.

2) "Европейская солидарность" – партия бандитов и педофилов. С мая 2014 года вместе с минюстом отбирали и поставляли детей Порошенко, чтобы тот мог их трахать в свое удовольствие.

3) Рябошапку на самом деле сняли не из-за его махинаций с неприкосновенностью Дубневича. Просто выяснилось, что с мая по октябрь 2014 года он курировал половую жизнь Порошенко, который предпочитал вести ее с детьми.

Также в задании подчеркнута необходимость использования ключевых слов и эмоционально-окрашенных фраз: "старый педофил, алкаш, маразматик, гнилая мразь и слюнявый подлец, дряхлый любитель мальчиков/девочек, похотливое брехло".

Загуглив запросы о Порошенко и его извращенных наклонностях легко удается обнаружить, что многие сограждане не постеснялись подобной работы и активно писали антипорошенковские сообщения на форумах на украинском и русском языках.







Помимо многочисленных форумов, нанятые тролли активно писали комментарии на новостных сайтах. Удивительно, что крупные порталы tsn.ua, gordonua.com, zn.ua даже не удалили подобные комментарии.

Зачастую пользователи, распространяющие компромат, использовали недавно зарегистрированные аккаунты, а также иностранные айпи, чтобы их не вычислили. Конечно, с одной стороны, можно обвинить людей в том, что они берутся за подобные предложения, но с другой стороны – получать 6 гривен за одну безграмотно написанную гадость – это неплохие деньги на фоне продления карантина.

Профессиональная организация, направленность работы с подробно расписанным ТЗ и ее высокая оплата по сравнению с аналогичными вакансиями копирайтеров явно свидетельствуют о том, что работодатель давно занимается подобными вещами и, скорее всего, имеет отношение к "слугам", которым, видимо, крайне необходимо продолжить травлю Порошенко. При этом тут явно замешаны силовики, без участия которых данную вакансию легко бы прикрыли после жалоб. Согласно информации многочисленных источников, в СБУ есть подразделения, специализирующие по информационной работе в интернете. Неужели у них все так плохо с кадрами, что приходится нанимать персонал под подобные акции через интернет? Одним словом, ЗеКоманда пошла дальше все своих предшественников и, видимо, вынудила спецслужбы за свой счет вербовать людей с улицы для топорной дискредитации конкурентов. Впрочем, виртуальные обвинения вполне могут предвещать реальное уголовное расследование экс-президента по более скандальной статье.

Ссылки на сообщения:

http://uaodessa.com/forum/7-2485-36369-16-1597669256

http://fkiev.com/v-ukraine-pri-vlasti-prestupniki-i-predateli-44855-2/#post1046587557

http://forum.dnepro.net/topic/138-poroshenko/?p=190171

http://zhzh.info/forum/24-13089-624590-16-1597935647

https://zn.ua/POLITICS/my-mozhem-obespechit-chestnye-prozrachnye-vybory-avakov-.html

https://tsn.ua/politika/sud-zaochno-zaareshtuvav-eks-ministra-vtikacha-zlochevskogo-1607830.html

https://gordonua.com/news/politics/sud-obyazal-gbr-vozobnovit-delo-protiv-poroshenko-o-yakoby-zahvate-vlasti-portnov-1512404.html