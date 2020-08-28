Скандалы: БЛАТкалавриат

28.08.2020, 11:55, Разное

Как по квотам федеральных и региональных властей в МГИМО поступают дети чиновников

Полная тёзка дочери Игоря Шувалова Анастасия обнаружилась среди поступивших на факультет психологии МГУ на бюджетной основе. При этом её результаты ЕГЭ слабее более чем на 100 баллов, нежели у сверстников, поступивших вместе с ней, обратил внимание Forbes. После скандала в СМИ МГУ изменил списки, удалив Анастасию Шувалову из списка. «Открытые медиа» изучили опубликованные списки поступивших в другой, не менее престижный университет, МГИМО по целевому направлению: многие из этих абитуриентов имеют низкие баллы по ЕГЭ, но поступают автоматически, вне конкурса. В этом году, по подсчётам издания, наиболее активным заказчиком обучения в МГИМО стало правительство Тульской области: оно отправило в университет за свой счёт шесть абитуриентов. Правительство Северной Осетии-Алании платит за четырёх абитуриентов, столько же оплачивает и федеральный Минюст. Федеральная служба судебных приставов оплатила обучение трёх бакалавров. Всего таким образом поступили 34 «целевика».

Целевое обучение — это возможность бесплатно обучиться в вузе, за счёт будущего работодателя. По условиям, после обучения выпускник должен отработать на предприятии заказчика такого обучения три года. Заказчиками выступают государственные компании, заводы, министерства, региональные правительства и так далее.

В июне «Новая газета» совместно со студенческим журналом DOXA, «Важными историями» и Трансперенси Интернешнл-Р выпустили расследование, из которого стало известно, что чиновники отправляют своих детей на бесплатное обучение, но те не только бросают альма-матер недоучившись, но и не выполняют главного условия — отработать положенный срок в ведомстве, оплатившем обучение.

В приказах о зачислении «Открытые медиа» обнаружили полную тёзку дочери советника министра энергетики Федора Сидоренко — Полину. Её обучение оплатит министерство энергетики, учиться она будет в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО, на факультете международных отношений.

Полина Сидоренко по результатам трёх экзаменов ЕГЭ — русского, английского и обществознания, набрала 252 балла. С такими баллами она бы не смогла поступить на бюджетное направление — самый низкий балл у «бюджетника» по её направлению в этом году составил 287.

Фёдор Сидоренко работает советником Александра Новака, министра энергетики РФ, с 2013 года. До этого — с 2007 по 2011 год — он был депутатом Заксобрания Красноярского края от «Единой России». Имя своей дочери Полины он сам называл в одном из интервью.

Вместе с Полиной на одно направление поступила дочь заместителя губернатора Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой. Судя по баллам — их Аляна Ванчикова набрала 278 — поступить на бюджет она всё равно бы не смогла, хотя и была близка. О поступлении дочери чиновницы подробно рассказывало местное издание «Чита.ру».

Будущий специалист по энергетической дипломатии Аляна после окончания вуза будет работать в администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края — именно она стала заказчиком её обучения.

Не смогла бы поступить на бюджет и Дарья Юрьевна Копышенкова — полная тёзка дочери крымского министра спорта Ольги Торубаровой (фамилию Копышенкова та носила до развода с мужем Юрием).

В одном из интервью Торубарова (на тот момент ещё Копышенкова) сама называла имя дочери. Имя отца Дарьи Юрия фигурирует в одной из деклараций чиновницы.

Дарья набрала всего 241 балл, в то время как единственный «бюджетник» на данном направлении заработал 294 балла на ЕГЭ. Заказчиком её обучения стал Госкомитет по делам межнациональных отношений Республики Крым.

До назначения на должность министра спорта Ольга Торубарова была уполномоченной по правам ребенка в Калужской области. Её нынешний муж Олег Торубаров работал крымским министром МВД — в 2019 году его задержали по подозрению в получении взятки.

«Открытые медиа» направили запросы в МГИМО, Минэнерго и в Минспорта Республики Крым, к моменту публикации ответов не поступило.

Дмитрий Никитин, Елена Виноградова