Скандалы: Страховщик перестраховался

28.08.2020, 11:55, Разное

Как находящийся в международном розыске за мошенничество Александр Кондратенков беспрепятственно передвигается по миру с чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова

Как стало известно “Ъ”, бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) «Вектор» правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании «Респект» — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков. При этом сам находящийся в международном розыске господин Кондратенков беспрепятственно передвигается по миру с чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова.

В международный розыск 43-летний Александр Кондратенков был объявлен в октябре прошлого года. Тогда ему инкриминировались хищение около 70 млн руб. из крымской СК «Вектор», а также вывод из собственности этой страховой компании здания в Симферополе, в котором она и располагалась.

Возбуждение уголовного дела и последовавший за этим розыск, по всей видимости, не стали для экс-страховщика чем-то неожиданным. Во всяком случае, еще в феврале 2017 года он обзавелся чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова.

По данным источника “Ъ”, документ был выдан россиянину Кондратенкову на основании так называемого кровного родства. Правда, есть большие сомнения, что в его родне были чилийцы. Куда перспективнее выглядит версия о том, что некий небогатый господин Гарсия из меркантильных соображений согласился выступить в роли отца Александра Кондратенкова.

Как бы то ни было, но именно с этим паспортом Кондратенков-Гарсия-Фесков абсолютно безбоязненно передвигается по всему миру. В частности, в начале этого года он был замечен в Куршевеле, где встречал прилетевших к нему из Москвы на частном самолете на новогодние праздники супругу с тремя детьми, а также тещу и тестя. А буквально пару недель назад аналогичная встреча с родней у господина Кондратенкова состоялась в Лондоне. Оттуда, по некоторым данным, родственники экс-страховщика пока не возвращались.

Судя по всему, никакого недостатка в средствах за границей бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний не испытывает. По словам источника “Ъ”, сейчас он вместе со своей знакомой пытается организовать страховой бизнес в Канаде.

Впрочем, этим планам вполне может помешать Росфинмониторинг, которому пока, правда, не удалось добраться до денег беглого экс-страховщика. Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.

Отметим, что за границу экс-страховщик перебрался в конце 2016 года, вскоре после того, как вывел фактически все деньги из «Вектора». В январе 2017 года у компании отозвали лицензию.

Через два года критическая ситуация сложилась и в «Респекте», конечным бенефициаром которого являлся все тот же Александр Кондратенков. С выводом активов из этой СК Центробанк попросил разобраться правоохранительные органы еще в марте 2019 года. Еще через два месяца «Респект» лишился лицензии. Причем не из-за недостатка средств, а из-за регулярного нарушения прав и интересов клиентов, которым необоснованно отказывал в страховых выплатах. Получить деньги тем удавалось, как правило, лишь по решению суда или после обращения с жалобой в Центробанк.

На днях доследственная проверка привела к возбуждению следственным департаментом МВД еще одного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), основным фигурантом которого, очевидно, окажется скрывающийся экс-страховщик Кондратенков.

Созданная еще в 2000 году компания «Респект» зарегистрирована в Рязани, но головной офис располагался в Москве. Ее филиалы работали в 58 российских городах. В последние несколько лет основным направлением деятельности компании было страхование гражданской ответственности застройщиков жилья. По данным следствия, СК входила в так называемый неформальный страховой холдинг, конечным бенефициаром которого являлся обвиняемый Кондратенков. Помимо «Респекта» ему были подконтрольны СК «Опора», «Ангара», «Наско», а также печально известное «Центральное страховое общество». Последняя компания известна тем, что, странным образом выиграв тендер у маститых соперников на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб., практически тут же лишилась лицензии, не успев причинить большого вреда полицейскому ведомству.

Впрочем, аналогичная участь постигла все вышеперечисленные СК господина Кондратенкова. В общей сложности они прекратили существование с общим долгом более 11 млрд руб. При этом львиная доля потерь приходится на «Респект». В июне 2019 года был принят закон, обязывающий страховщиков застройщиков передавать премии за неистекший период по этому виду страхования в фонд защиты прав дольщиков. Обязательства СК «Респект» перед фондом, по данным Центробанка, оказались больше, чем у всех остальных двенадцати игроков этого рынка вместе взятых: почти 5 млрд против 3,6 млрд руб. По версии следствия, собранные страховые премии были выведены под видом перестрахования в офшорные компании и похищены.

Олег Рубникович