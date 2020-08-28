 

Согласно теории ученых вода могла попасть на Землю в «разобранном» состоянии

28.08.2020, 11:53, Разное

Ученые выдвинули теорию, согласно которой вода появилась на Земле в «разобранном» состоянии. Наибольший вклад в формирование морей и океанов на планете могли внести бомбардировавшие поверхность кометы и астероиды, результаты исследования данного вопроса появились в Science.
По словам ученых из США и Франции, такие небесные тела, как астероиды и кометы, содержат большое количество водорода. Их содержание может в три раза превышать количество молекул, находящихся в океанской воде. Поэтому из-за регулярных астероидных бомбардировок планеты на поверхности появился водород, позднее вступивший в реакцию, благодаря которой появились моря и океаны на первом этапе существования.

Кроме того, эти небесные тела могли занести органику. Существует марсианский метеорит, который, согласно нескольким гипотезам, может содержать в себе инопланетную органику. Однако их пока доказать не удалось. Сейчас исследователи надеются получить образцы первичной материи Солнечной системы. Их доставкой занимаются аппараты OSIRIS-Rex и «Хаябуса-2».



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