Новый Hongqi S9 PHEV обойдется в 1,5 миллиона долларов

28.08.2020, 11:52, Новости дня

Рассекречен прайс на новый гиперкар под названием Hongqi S9 PHEV.

В частности, покупатели смогут приобрести указанный экземпляр почти за 1,5 млн долларов. Ранее представители бренда анонсировали, что серийный выпуск гиперкара будет начать на местных заводах в КНР. Более того, производитель, что новая модель Hongqi S9 PHEV будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 70 машин. Автомобиль обладает высокой производительностью на 1400 лошадиных сил.

Кроме того, изначально производитель указывал, что новый гиперкар Hongqi S9 PHEV имеет стоимость 2 миллиона долларов, но позже передумали в пользу более доступного ценника. Более точные параметры модели пока остаются неизвестными.