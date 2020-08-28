У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей
28.08.2020, 11:48, Новости дня
У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более 1 млн рублей, сообщили СМИ.
Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
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