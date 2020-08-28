Мнение: Обратка

28.08.2020, 11:45, Разное

Его Газель стояла на приколе уже два года. Когда-то она Его кормила, поила, давала ощущение своей нужности, даже некой значимости. Но получилось так, что машина стала не нужна.

Надо сказать, что водителем Он был посредственным, хотя стаж вождения был довольно приличным. Но бывает так, что не в коня корм, как говорится. Следил ОН за своей “кобылкой” плохо, поскольку был ленив от рождения. Вечно какие-то подвязочки, изоленточки, винтики не по размеру. Вечно всё болталось, шаталось и отрывалось. В кабине помойка, причем всегда. В общем человек одного дня, а там на авось.

Но пришло время машину всё же продавать, ибо налоги-то идут, а “кобылка” в землю врастает. Да и разговоры во дворе пошли. В общем решил Он машину завести, чтобы хоть своим ходом могла выехать со двора при продаже.

Надо так надо. Первым делом открыл капот. Ржавчина везде. Открутил свечу, а там вода.

– Ё моё! Надо башку снимать! Наверное прокладка!

Процедура не из легких, а что делать? В общем снял башку, а прокладка как новая – ни одной огрехи, всё в порядке. Стал думать, почему же вода в цилиндре? Потом дошло. Свечи были с последнего раза закручены от руки, да так незажатыми и остались. Капот изнутри лысый, всё убрано давно, вот и стекала водичка себе спокойно – зима, лето и т.д.

– Ладно, хоть прокладка цела.

Он довольно быстро поставил головку на место. И стал готовиться к запуску двигателя. Поскольку аккумулятор у него спёрли давно, то пришлось одолжить старый и еле-еле живой у соседа. Повернул ключ, стартер что-то хрюкнул и… тишина.

-Ё… твою голову в репу и в затылок, курва ржавая!, процедил сквозь зубы Он.

Пришлось лезть под движок. Снял поддон картера, а тама… Всё сухое и тоже покрылось ржавчиной. На дне поддона масляный ил, слоем сантиметра три-четыре. Вымыл поддон, ослабил головки шатунов и подшипников колена, смазал, прокрутил всё это дело маховиком вручную. Вроде пошло. Всё определил по местам и залил масла.

-Ну? – подумалось ему.

Стартер стал вращать. Вроде бы подкачанный бензин обозначился позывами движка к работе, но недолго. Опять все стихло.

Тогда он полез смотреть бензонасос – нормально. Трамблер – нормально. Карбюратор, что был снят и положен вверх дном, а потом опять поставленный на место, вовсе не хотел больше пропускать бензин. Оказалось, что поплавок запал и не хотел вставать на место. Потряс, постучал, вроде бы поплавок упал.

Минуя фильтр, качнул в карбюратор бензинчику. Правда, про снятую крышку трамблера забыл, а из куска шланга, который соединял входной штуцер к карбюратору с трубкой от бензонасоса, эта трубка выскочила, пока ОН ковырялся.

Стартер весело завращал механизм и Ему на мгновение стало даже радостно за себя, за своё мастерство!

Вечерело уже. Темнеющий синий воздух накрывал двор, но фонари еще не зажглись. И тут всё озарилось ярким и веселым пламенем. Моторный отсек запылал как свечка. Выключив зажигание он бросился гасить какой-то дерюжкой, гниющей в кабине который год. Загасить удалось.

Вымотанный и злой, растерянный Он сел на подножку кабины, достал сигарету, потом, спохватившись, опасливо поглядывая на “кобылку”, отошел в сторону и закурил. “Газель” величественно выделялась своим контуром, источая вонючий дымок, на фоне низких иномарок, стоящих метрах в пяти-шести.

-Бл…!- Единственное слово пронеслось у Него в голове.

Еще раз выругавшись, ОН сложил инструменты в сумку, хлопнул капотом, дверью кабины и поплелся домой, размышляя о том, что и те, кого мы приручили, но не любили, могут нам отплатить той же монетой.