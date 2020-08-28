Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

28.08.2020, 11:43, Разное

По словам эксперта, перед действующим лидером сейчас стоит одна цель – сохранить власть любой ценой. Если политик лишится поста, то он может потерять свободу и даже жизнь. Вероятно, Александру Лукашенко в будущем грозит смертная казнь за все злодеяния.

Наки отметил, что ситуация в Белоруссии напоминает положение в шахматах, когда ход любой из сторон приведет к мату. Недовольные граждане продолжают выходить на улицы, а Лукашенко и дальше вкладывает большие деньги в силовые структуры.

Власть тратит гораздо больше ресурсов, чем оппозиция. На поддержание правоохранителей уходят огромные средства. Александр Лукашенко пока дает финансовые гарантии, но если они не будут исполнены, то “власть может пасть за час”.

“Никто не знает, когда это случится, так как Белоруссия очень закрытая страна”, – заключил эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, массовые акции протеста не утихают в Белоруссии третью неделю. Граждане требуют немедленной отставки Александра Лукашенко. Они обвиняют президента в фальсификации результатов президентских выборов.