 

Мнение: Хитрый план Путина! Хабаровску наплевать на Навального!

28.08.2020, 11:30, Разное


Собственно, что и требовалось доказать. Алексей Навальный… нахрен никому оказался не нужен. Спустя неделю или сколько там от "отравления века" – ни на одной практически информационной помойке нет на первых полосах материалов про самого популярного российского блогера.

Клиника "Шаритэ" почему-то завалила и не показала до сих пор доказательств "Новичка". Причем, что особенно доставляет, ведущий радио "Эхо Москвы" г-н (не господин) Плющев заявил: "Ничего страшного, надо подождать" (почти дословно). Разумеется, будь такое в Омске г-н (не господин) Плющев изошелся на то, чем он наполнен до краев – чуть больше бы, чем полностью.

Все. Хабаровск передумал выходить из состава РФ (как завещали еще месяц назад хомяки мирно спящего литоргическим сном Лешки), Белоруссия пока тоже на месте – а вот новостей про Лешку – нет. Даже завалила его Кираяромыш – видать плачет.

И это самое ржачное. Хомяки – необучаемы.

Но зато у них теперь есть свой Ленин! Чье мумие оплачивается за счет немецких налогоплательщиков. Как по мне – опять хитрый план Путина, а?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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