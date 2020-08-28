 

В Свердловской области произошла крупная вспышка коронавируса

28.08.2020, 11:20, Разное

В Краснотурьинском психо-неврологическом интернате 33 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В ходе эпидемиологического расследования санитарные врачи выявили, что к массовому заражению привела переполненность палат медучреждения, нарушение сотрудниками масочного режима, халатное отношение к дезинфекции. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что пациенты с признаками инфекции оперативно не изолировались.

В настоящее время врачи установили круг людей, контактировавших с больными. Им назначена противовирусная терапия, ведется лабораторное обследование.

Вспышка COVID-19 в Краснотурьинске – первая в Свердловской области за летний период. Согласно официальной статистике, с каждым днем в регионе фиксируют все меньше случаев заболевания коронавирусом: если в конце июля – начале августа ежедневно регистрировалось более 200 случаев заболевания, то 26 августа было объявлено о 122 случаях, 27-го – о 119. Всего в регионе было подтверждено 24 839 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 19 744 человека, 435 – умерли.

Иван Жилин
спецкор

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Источник: Новая газета



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