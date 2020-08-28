События в Белоруссии наложат свой отпечаток на европейскую геополитику

28.08.2020, 11:15, Новости дня

В Минске никто не дефилирует с флагом ЕС, поэтому не следует рассчитывать на то, что Белоруссия последует примеру Украины и попытается дистанцироваться от России, уверен польский историк и журналист Казимеж Войчицкий. В то же время в статье для Onet он объясняет, что Белоруссия впредь не будет такой, какой была год назад. И исход этих событий не может не оказать влияния на архитектуру европейской политики.



Reuters

Несмотря на то, что Белоруссия это небольшая по территории страна, которая не имеет ни выхода к морю, ни существенных природных богатств с населением менее десяти миллионов, политическое значение этого государства начинает иметь существенное значение для будущего власти в Москве и «стратегической меблировки» этой части мира. Поэтому малозначимые показатели белорусского государства это лишь видимость, пишет польский историк и журналист Казимеж Войчицкий.

В статье для Onet он предлагает взглянуть на карту и понять, что стремление сохранить влияние в Белорусии является ключевым для проводимой Москвой политики и для её неоимперских амбиций. «Пока Минск находится непосредственно в орбите Москвы, РФ в состоянии держать под контролем всю Восточную Европу, тем самым представляя всё большую угрозу как для Украины, так и для Литвы, Латвии и Польши», — подчёркивает автор.

В свою очередь полная независимость Белоруссии, учитывая также независимость соседней Украины, должна склонить Москву к серьёзным размышлениям касательно эффективности проводимой ею агрессивной политики. При этом журналист отмечает, что полная независимость Минска от Москвы будет возможна только в случае глубоких перемен в самой Российской Федерации. Но даже при таком сценарии маленькая Белоруссия всегда будет граничить с мощной Россией, отмечает он.

Следовательно, по мнению автора, не следует рассчитывать на то, что Белоруссия последует примеру Украины и попытается дистанцироваться от России. В Минске никто не дефилирует с флагом ЕС, что свидетельствует, в свою очередь, об осознанности и реализме белорусского общества. Поэтому успех сегодняшней революции предполагает свержение диктатора, которое вполне возможно совершить при помощи Кремля, объясняет Войчицкий.

При этом влияние Запада на настоящие события в Белорусии серьёзно ограничено, потому что он не обладает инструментами прямого давления. Такие меры, как санкции или кредитование, в состоянии принести лишь долгосрочный эффект. Запад, конечно, в состоянии вступить на путь серьёзных переговоров с Москвой, но их результат практически невозможно предсказать, констатирует автор. Более того, сегодняшняя белорусская революция впервые в истории вызывает на Западе более глубокий интерес. Ранее политика Запада в отношении Белорусии сводилась к дилемме: насколько далеко возможно принимать шантаж диктатора Лукашенко, грозящего более глубокой интеграцией с Россией. «С кровью на своих руках он больше не сможет продолжать свою игру, следовательно белорусская революция полностью меняет нынешнюю политическую конфигурацию», — подчёркивает польский историк.

В конечном итоге в интересах Польши находится получение Белоруссией максимально возможной независимости и наведение демократического порядка. Однако этот путь нисколько нелёгок и может затянуться. В случае если Лукашенко останется у власти, Белоруссия станет ещё более сложным соседом для Польши, нежели это было раньше. Польша не в состоянии самостоятельно влиять на ситуацию в Белоруссии в случае пессимистического сценария развития событий, и она не обладает никакими средствами давления на жестокого диктатора, объясняет Войчицкий.

В случае даже частичной победы революции, ухода Лукашенко и замены его политиком, выросшим из революции, нужно учитывать, что и он будет проводить очень осторожную политику, ведь у Кремля достаточно инструментов, чтобы противостоять открытому уходу Белорусии на Запад, где она так малоизвестна. Отсутствие интереса и реальных знаний о Белорусии на сегодняшний день усложняет проведение Западом эффективной политики. Масштаб российского влияния наглядно иллюстрируют не только российские инвестиции и величина товарооборота, но и поток туристов из РФ — их более 90% от всего количества, отмечает автор.

По мнению журналиста, Польша должна стремится к тому, чтобы политическое значение Белоруссии было признано на международном уровне, и чтобы понимание ситуации в этой стране было как можно более широким.

Пока же, по мнению автора, предвидеть можно только одно. «Белоруссия впредь не будет такой, какой была год назад. Процесс национального строительства и предоставления прав обществу получил своё начало и он может затянуться на годы, если Лукашенко не отступит. Так или иначе, этот процесс окажет глубокое влияние как на европейскую политику, так и на ситуацию в Польше», — резюмирует в статье для Onet польский историк и журналист Казимеж Войчицкий.