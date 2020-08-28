 

США ввели санкции в ответ на строительство островов в Южно-Китайском море

28.08.2020, 11:10, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 24 китайских компаний и нескольких лиц, которые подозреваются в причастности к строительству и милитаризации спорных искусственных островов в Южно-Китайском море.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что эти компании помогали китайским военным в реализации строительного проекта, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вводит визовые ограничения для лиц, «ответственных» за этот проект или «причастных» к нему.

В июле США обновили свою политическую повестку, прямо осудив незаконные территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.



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